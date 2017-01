El hombre pudo coexistir con dinosaurios

CIUDAD DE MÉXICO.

¿Los dinosaurios convivieron con los seres humanos? Para muchos, ésa no es unapregunta ni siquiera válida y la respuesta sería sí. Después de todo, ¿para qué si no es la teoría de la creación?

De acuerdo con la principal de las propuestas, relativamente nueva, los dinosaurios se extinguieron porque los cambios climáticos después del Diluvio Universal los llevaron al agotamiento.

Pero al margen de las diversas ideas que hay al respecto entre los proponentes del “creacionismo”, la lucha entre quienes creen en la teoría de la evolución inicialmente propuesta por Charles Darwin y quienes se pronuncian por la creación de acuerdo con la idea bíblica ha sido una de las características de la vida pública en Estados Unidos.

Sin embargo, es un debate tanto más complicado por cuanto la creencia en la Creación es en gran medida una cuestión de fe, de creencias personales y la teoría de la evolución es un tema sujeto a demostración y en constante debate.

De unos años a la fecha, sin embargo, un grupo de “creacionistas” propone la creación como teoría, y entre otras, la idea de que los dinosaurios convivieron con los seres humanos. Pero amén de que sus enunciados parecen más motivados por fe que por pruebas, hay un sector que, al menos entre los estadunidenses, está convencido de la propuesta.

Claro que según ese grupo, la tierra tiene unos seis mil años de edad y las afirmaciones sobre eras geológicas con duración de millones de años resultan fuera de lugar.

Cómo se llegó a la idea de seis mil años es un cuento por sí mismo, aunque el cálculo no es una idea nueva y fue popular durante el Medievo. Más aún, la idea de un planeta de miles de millones de años de antigüedad que gira alrededor de una estrella que no es sino una más entres miles de millones, es una idea que los conservadores religiosos combatieron de todas las formas posibles.

Pero ahora los partidarios de la idea buscan ofrecer argumentos que consideran científicos para respaldar la propuesta. Y ahí, por supuesto, entra la situación de los dinosaurios. Para empezar, de acuerdo con el Museo de la Creación, “los dinosaurios reptilianos fueron (por definición) animales de tierra que fueron creados el sexto día bajo la categoría de 'bestia de la tierra' (Genesis 1:24)”.

En ese sentido, “junto con todos los animales y la humanidad, los dinosaurios fueron creados para ser comedores de vegetales (vs. 29, 30) porque no había muerte antes de que Adán y Eva se rebelaran contra Dios”, aseguró John D. Morris, presidente del Instituto de Investigación de la Creación. Claro que uñas, garras y dientes encontrados entre los fósiles indican que había usos “ofensivos o defensivos” y aunque la Biblia no da precisiones al respecto, Morris acepta que “se sabe lo suficiente como para sospechar con fuerza que algunos de ellos comían carne”.

El propio Morris consignó que la Biblia no precisa el tiempo en que los dinosaurios ganaron esa capacidad, pero consideró que ofrece una pista: “Cuando Adán y Eva se rebelaron, Dios pronunció la terrible maldición de la muerte sobre toda la creación. Al hacerlo, no sólo cumplió su promesa de que comenzarían a morir (2:17), sino evidentemente cambió la composición genética de cada “tipo” para que todos sus descendientes fueran distintos para siempre”.

De acuerdo con esa tesis, los dinosaurios más jóvenes, y por tanto, físicamente más pequeños, alcanzaron a refugiarse en el Arca de Noé, pero “el mundo posterior al Diluvio era muy distinto al anterior, con mucho menos vegetación, con un clima más frío y duro, y, evidentemente, los dinosaurios murieron gradualmente. Tal vez fueron cazados hasta la extinción, como podría ser indicado por las muchas leyendas de dragones, cuyas descripciones se parecen mucho a los dinosaurios”.

El hecho es que si para muchos la teoría de la creación suena rara, para sus defensores es sólo lógico.

“Parece que décadas de lavado de cerebro evolucionario han llevado a mucha gente a igualar dinosaurios con evolución”, apuntó Morris.

EL MÁS RELIGIOSO

El debate, sin embargo, está lejos de acabar. De hecho, cuando se piensa en países con una clara fundamentación religiosa, pocos piensan en Estados Unidos, y sin embargo, es considerado como el más religioso de los países desarrollados.

Pero tanto o más que eso, es el eje de una controversia tan vieja como el país, que ha llevado a sus universidades a financiar exploraciones arqueológicas para buscar pruebas sobre la literalidad de los hechos bíblicos que el uso de la política o alegatos judiciales para sostener verdades que son cuestiones de fe.

En ese marco, no resulta extraño que ya hace 90 años se haya realizado en Estados Unidos lo que se llamó el “juicio del mono”, en el que un maestro de escuela fue llevado a juicio por atreverse a enseñar la Teoría de la Evolución en la pequeña ciudad de Dayton, en el estado de Tennessee.

Tampoco que en los últimos 30 años haya habido esfuerzo legales por imponer la religión cristiana como la religión de estado y que algún legislador entusiasta haya convocado a luchar contra la posibilidad de que la Sharia –la ley religiosa musulmana– se convierta en ley en Estados Unidos (aunque nadie lo ha propuesto).

De acuerdo con el Centro Pew para el estudio de la religión, nueve de cada diez estadunidenses cree en Dios, aunque 61% está convencido de la teoría de la evolución, pero 34% cree que el hombre siempre ha sido como es hoy.

Para muchos, la única posibilidad sería una resurrección al estilo de la película Parque Jurásico y sus secuelas a partir de genes.

Después de todo, la ciencia afirma que los dinosaurios vivieron en la era triásica del planeta, que comenzó hace unos 231 millones de años y terminó 200 millones de años después.

Pero el tema es de particular importancia para algunas personas que se declaran cristianas y que por años se han opuesto a la teoría de la evolución sobre la base de que eso implicaría que los seres humanos carecen de naturaleza espiritual, propósito moral y ningún significado mayor.

Proponen, en cambio, la llamada tesis del “diseño inteligente”, o sea que las cuestiones y características naturales son mejor explicadas por la existencia de un poder mayor que mediante una evolución a ciegas.