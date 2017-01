'El mejor cadáver', cazador halla bloque de hielo con zorro atrapado dentro

CIUDAD DE MÉXICO.

El cazador alemán Franz Stehle halló en el río Danubio algo que nunca se imaginó y que bien podría formar parte de un museo.

Stehle encontró un zorro atrapado en un bloque de hielo, lo que desató en Twitter el hashtag “BestCarcass (el mejos cadáver).

#bestcarcass: This fox has broken through a thin layer of ice into the river Danube near the German town of Fridingen, Dec 9, 2016. #RIP pic.twitter.com/htlog78Yax

— Philipp Hummel (@p_humm) 12 de enero de 2017