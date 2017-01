‘Asesino de Oslo’ asegura que su aislamiento lo radicaliza

OSLO.

Anders Behring Breivik, autor la matanza de 77 personas en Oslo y la isla de Utoya en 2011, aseguró que su aislamiento en prisión lo ha radicalizado aún más, al presentar pruebas contra el Estado noruego por sus condiciones carcelarias.

Me he vuelto más radical, ya lo era, pero en los últimos cinco años me he vuelto mucho más”, dijo Breivik, quien destacó que durante el último lustro ha estado completamente aislado. “He estado sentado en una celda 23 horas al día”, resaltó.