Hombre oculta asesinato de esposa con mensajes en Facebook

ORLANDO, Florida.

Un hombre en Florida asesinó a su esposa y trató de ocultar su crimen publicando mensajes en la cuenta de Facebook de ella, informó la policía el jueves.

George Joseph McShane, de 42 años, fue arrestado el martes cuando los agentes lo sorprendieron en su auto con el motor encendido en su garaje, donde intentaba suicidarse, de acuerdo con el informe policial.

El diario Orlando Sentinel informó que la policía retiró a McShane del vehículo y encontró el cadáver de Kristen McShane en la cama matrimonial, cubierto con un edredón.

McShane dijo a los detectives que entró en la cuenta de Facebook de su esposa y publicó un mensaje como si fuera ella, diciendo que su teléfono celular había caído al inodoro y que nadie se preocupara si no contestaba las llamadas.

Está acusado de homicidio simple y agresión mediante estrangulación. Permanece en la cárcel y los documentos no mencionan si tiene abogado.

La familia empezó a sospechar cuando Kristen dejó de contestar los mensajes y las llamadas.

‘No era algo común en ella no contestar las llamadas. Somos una familia unida y siempre estamos hablando. No puedo creer que esto haya pasado. Me rompe el corazón’, dijo su primo Peter Mattias al Orlando Sentinel.