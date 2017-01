El encontronazo de Trump y CNN en su primera conferencia como presidente

NUEVA YORK.

Donald Trump ignoró en repetidas ocasiones las peticiones de pregunta de un periodista de CNN, en su primera rueda de prensa como presidente electo de EU, y acusó a la cadena de divulgar "noticias falsas" sobre un supuesto dossier de inteligencia que detalla espionaje ruso contra él.

Tú no, tú no. Tu medio es terrible. Cállate, cállate. No seas maleducado. No te voy a dar el turno de pregunta. Ustedes dan noticias falsas", atajó Trump ante los reiterados intentos del reportero Jim Acosta de hacerle una pregunta, en la rueda de prensa en Nueva York.