Los discursos más emblemáticos de Barack Obama, el orador

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, se despide la noche de hoy de sus compatriotas con el último discurso que ofrecerá a la nación previo a la investidura de su sucesor, el republicano Donald Trump, el próximo 20 de enero.

A lo largo de sus dos periodos al frente de la Casa Blanca, Obama ha mostrado sus dotes como orador y en más de una ocasión ha conmovido con sus palabras a los estadunidenses y al mundo entero.

Aquí te presentamos un listado de ocho de los discursos más célebres que ha pronunciado Obama en sus ocho años como mandatario.

El 4 de noviembre de 2008, Obama hizo historia al convertirse en el primer presidente afroamericano de su país.

Su discurso de celebración no podía ser menos elocuente:

(…) El camino por delante será largo. La subida será empinada. Puede que no lleguemos en un año ni en un mandato. Sin embargo, Estados Unidos, nunca he estado tan esperanzado como estoy esta noche de que llegaremos.”

(…) Y donde nos encontramos con escepticismo y dudas y aquellos que nos dicen que no podemos, contestaremos con ese credo eterno que resume el espíritu de un pueblo: Sí podemos.”

El 10 de diciembre de ese año, Obama acudió a la capital noruega, Oslo, a recibir el Premio Nobel de la Paz que le había sido concedido dos meses antes.

A pesar de la gran polémica generada por su designación, el presidente estadunidense salió avante gracias a su retórica.

(…) Pero quizá el asunto más controversial en torno a mi aceptación de este premio es el hecho de que soy Comandante en Jefe de un ejército de un país en medio de dos guerras. Una de esas guerras está llegando a su fin. La otra es un conflicto que Estados Unidos no buscó; uno en que se nos suman otros cuarenta y dos otros países –incluida Noruega– en un esfuerzo por defendernos y defender a todas las naciones de ataques futuros.

La matanza de 26 personas, la mayoría niños, perpetrada el 14 de diciembre de ese año en la escuela primaria Sandy Hook, tocó hondamente el corazón de Barack Obama.

Tras la masacre, el presidente estadunidense tal vez pronunció dos de los discursos más emotivos de su mandato, con lágrimas incluidas.

El mismo día de los asesinatos cometidos por Adam Lanza, de 20 años, quien se suicidó tras el tiroteo y había matado a su madre poco antes de éste, Obama lloró ante la nación.

(…) Reaccioné no como Presidente, sino como padre. Se que todos los padres se sienten igual de consternados que yo La mayoría de los fallecidos son niños y maestros que trataron de protegerlos."

Dos días después, Obama encabezó una ceremonia en recuerdo de los 20 niños y 6 adultos asesinados por Lanza.

No podemos tolerar algo como esto nunca más. Estas tragedias deben terminar.”

La legislación no evitará la maldad en nuestro país, pero si podemos dar pasos para evitar que se repitan tragedias como la de Columbine o como la de Aurora, debemos intentarlo.”

Medio siglo después del ‘Bloody Sunday’, cuando cientos de manifestantes que pedían igualdad de sufragio para los afroamericanos fueron reprimidos por la policía el 7 de marzo de 1965 en dicha ciudad, Obama aseguró que aquella lucha no estaba terminada.

(…) Selma nos enseña, también, que la acción requiere que nos despojemos de nuestro cinismo. Por lo que se refiere a la búsqueda de la justicia, no podemos permitir ni complacencia ni desesperación."

El 26 de junio de aquel año, Obama dedicó una emotiva elegía en el funeral del pastor y senador estatal Clementa Pinckney, quien días antes había sido asesinado junto con otras ocho personas en un atentado perpetrado por un supremacista blanco en la Iglesia Afroamericana Episcopal Metodista Mother Emanuel.

(…) La historia -sentenció- no debe ser un arma para justificar la injusticia, sino un manual para saber cómo evitar repetir los errores del pasado".

Obama concluyó su intervención entonando el himno cristiano ‘Amazing Grace’ y los asistentes se pusieron en pie y le acompañaron cantando.

Fue uno de los primeros ataques velados a Donald Trump en plena campaña presidencial. Era el lunes 16 de mayo y Obama ofrecía un discurso en la graduación de los estudiantes de la Universidad de Rutgers.

El mundo está más conectado que nunca antes, y cada día se conecta más. El construir muros no cambiara esto”, lanzó el mandatario,

(…) Aislándonos o hablando mal de los musulmanes, (o) sugiriendo que deben ser tratados de manera diferente cuando entran al país, es algo que no sólo traiciona nuestros valores sobre quienes somos (sino que) alienará a las comunidades aquí y en el extranjero que son los socios más importantes en el combate contra el extremismo violento.”

(…) En la política y en la vida, la ignorancia no es una virtud. No es bueno no saber de lo que uno está hablando.”