Hombre con vestimenta del Ku Klux Klan irrumpe en el Senado de EU

CIUDAD DE MÉXICO.

Agentes de seguridad detuvieron a un hombre que portaba una vestimenta similar a la de los miembros del Ku Klux Klan tras irrumpir en la sesión del Senado estadunidense, donde lanzó una serie de insultos en contra del republicano Jefferson Sessions, quien fue nominado para el cargo de fiscal general de la nación.

HAPPENING NOW: Protestor thrown out of Sessions confirmation hearing. Dressed as klansman. pic.twitter.com/2DPJhg7M8M

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) 10 de enero de 2017