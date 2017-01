Spotify crea un empleo hecho a la medida para Obama

NUEVA YORK.

Spotify colocó un anuncio de empleo hecho a la medida para Barack Obama: los requisitos son "haber sido líder durante ocho años de una nación respetada" y haber ganado el Premio Nobel de la Paz.

El servicio de streaming musical colocó el cargo de "Presidente de las listas de canciones" en su cibersitio de oportunidades de empleo.

Entre los requisitos están "haber sido líder durante ocho años de una nación respetada" y haber ganado el Premio Nobel de la Paz. Algunas de las responsabilidades son "ofrecer liderazgo de máxima calidad a nuestros editores de listas de naciones y su personal de apoyo", y "usar todos los recursos de inteligencia" para analizar las necesidades de los consumidores.

Piden que tenga la capacidad de crear nuevas playlist, las cuales puedan ser utilizadas en diversas ocasiones, desde ir a campos de tiro con tus amigos, hasta una lista para ‘informar a la población en la legislación del sistema de salud’.

También la facilidad de crear playlists con diversidad, como Viva Latino (la cual cuenta con 3.4 millones de seguidores) y Rap Caviar (5.3 millones de seguidores).

Y para asegurarse de que Obama vea el anuncio, el presidente de la empresa, Daniel Ek, CEO de Spotify se lo mandó por Twitter.

Hey @BarackObama, I heard you were interested in a role at Spotify. Have you seen this one? https://t.co/iragpCowpO

— Daniel Ek (@eldsjal) January 9, 2017