Será yerno de Trump principal asesor en la Casa Blanca

WASHINGTON.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombrará a su yerno, Jared Kushner, como su asesor principal, informaron medios locales.

La elección de Kushner, reportada por la cadena NBC y el diario The New York Times, había sido anticipada, pero no quedó claro cuál será su labor oficial. El Times aseguró que su cargo podría sufrir ajustes.

Kushner, al igual que Trump, es un destacado empresario inmobiliario afincado en Nueva York, con una amplia red de acuerdos de negocios que podrían ser fuente de potenciales conflictos de interés.

