Hamill da el toque del Joker a los tuits de Trump

CIUDAD DE MÉXICO

Los tuits de Donald Trump, presidente electo de EU, suenan escalofriantes en la voz del Joker. Mark Hamill lo hizo posible, aceptó el reto del hermano de Patton Oswalt y tras encontrar la aplicación, se dio a la tarea a dar lectura a uno de los mensajes del magnate.

Se eligió el mensaje emitido por Trump previo al Año Nuevo.

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!”.