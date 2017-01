Celebridades despiden a Obama en emotivo video

CIUDAD DE MÉXICO.

A pocos días que el presidente Barack Obama deje la Casa Blanca y la presidencia de Estados Unidos, diferentes actos se han celebrado para despedir a Obama y su familia.

En esta ocasión la Casa Blanca lanzó un video titulado ‘Yes We Can’ donde celebridades, famosos y ciudadanos estadunidenses compartieron sus momentos favoritos del presidente y en el momento en que supieron que sí se podía.

Con ‘Yes We Can’ Obama llegó a la presidencia en 2008 y con este video de despedida buscaron representar momentos importantes de su presidencia, las leyes que aprobó, los momentos sombríos como los tiroteos, pero, también el lado sencillo y amable del pronto ex presidente.

El video comienza con algunas imágenes de Obama para dar inicio a las confesiones de artistas como Tom Hanks, Kobe Bryant, pero también de ciudadanos que conocieron al presidente o que simplemente se vieron inspirados por su persona o su mandato.

Jerry Seinfield: 'Cuando toque la ventana de la oficina oval'

Kerry Washington: 'Fue la primera vez en mi vida que sentí esas primeras tres palabras de la constitución ‘ we the people’, fue de las primeras veces en mi vida que me sentí parte de ese ‘we’.'

Tom Hanks: 'Cuando cambió todas las reglas en la mesa en cuanto a Cuba.'

Leonadro DiCaprio: 'El día que estaba en la ONU y escuché que nuestro presidente dijo que el cambio climático es el problema más importante para esta generación y las futuras. Fue inspirador.'

Melinda Gates: 'Visitamos escuelas en Boston y la forma en que cautivó a los estudiantes, ver uno de esos momentos donde conecta con la gente, qu viste a lo largo de su presidencia.'

John Legend: 'Nunca había llorado en una elección hasta el 2008.'

'Chance the raper': 'Cuando perdonó a muchas personas en la cárcel que fueron condenadas por delitos menores relacionados con las drogas.'

Samuel L. Jackson: 'Cuando el Acta de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare) pasó por el Congreso, fue increíble saber que mis familiares que no pueden pagar por un seguro estaban protegidos.'

Kobe Bryant: 'Cuando realizó el famoso ‘drop the mic’ y lanzó un beso al aire.'