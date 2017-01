Trump insiste en que ciberataques no influyeron en la elección presidencial

NUEVA YORK.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró hoy que no hay "evidencias" de que los ciberataques que sufrió el más reciente proceso electoral del país hayan afectado al resultado de los comicios presidenciales de noviembre.

Trump mencionó esa conclusión al comentar en la red social Twitter la reunión que mantuvo el viernes en Nueva York con altos responsables de los servicios de Inteligencia de la Administración de Barack Obama para analizar este tema.

Intelligence stated very strongly there was absolutely no evidence that hacking affected the election results. Voting machines not touched!

En ese comunicado, Trump reconoció que Rusia y China, así como otros países o grupos están tratando "constantemente" de violar la seguridad de los sistemas cibernéticos de Estados Unidos, en un cambio de posición respecto a opiniones anteriores.

Previamente, Trump se había mostrado escéptico sobre la posibilidad de que Rusia o su presidente, Vladimir Putin, hayan estado detrás del pirateo cibernético en el proceso previo a los comicios del 8 de noviembre.

Entre las instituciones que sufrieron el pirateo se encuentra el del Comité Nacional Demócrata, pero, según Trump su sistema estaba "pobremente defendido" frente a estas acciones ilegales.

Y también agregó que si se está hablando de este tema ahora es porque "la pérdida (electoral) de los demócratas fue tan grande que están totalmente avergonzados".

Only reason the hacking of the poorly defended DNC is discussed is that the loss by the Dems was so big that they are totally embarrassed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de enero de 2017