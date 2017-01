'Varios muertos' deja tiroteo en aeropuerto de Fort Lauderdale

MIAMI.

Luego de que reportes sobre un tiroteo y desalojo del aeropuerto de Fort Lauderdale fueran difundidos por medios locales, las autoridades de Florida confirmaron la balacera, aseguraron que hay 'múltiples muertos' y añadieron que el sujeto que abrió fuego en la terminal 2 fue detenido.

Confirmed: Shooting at Fort Lauderdale -Hollywood International Airport with multiple people dead. One subject in custody.

Asimismo, el aeropuerto aseguró que los viajes desde y hacia la terminal aérea están suspendidos por el momento.

All services are temporarily suspended at #FLL. Please contact your air carrier about your flight information. https://t.co/Uwbaa6n6aB

— Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) 6 de enero de 2017