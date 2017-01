Video: ¿Usarías una rata viva para tu limpieza bucal?

CIUDAD DE MÉXICO

Vaya forma de generar adeptos en redes sociales: Meterse una rata viva en la boca; para algunos fue un reto, para otros, el exceso de cariño a una mascota, a algunos más les pareció una 'porquería'.

Por ilógico que parezca, sucedió, y el hecho, para muchos antihigiénico y repugnante, fue subido a YouTube el pasado 4 de enero por Top Buzz videos con el encabezado: ‘White girl let a rat enter in her mouth’.

El material dura 25 segundos y ha sido reproducido en 114 ocasiones, lo suficiente para genera polémica.

Las ratas son consideradas responsables de la Peste Negra durante la Edad Media y son conocidas por transmitir más de 70 enfermedades, desde la transmisión de la Peste Bubónica hasta al Tifus y el Hantavirus. Una infestación de ratas puede provocar efectos negativos para la salud humana, resaltó el portal orkin.com.

Además, el orín de los roedores es responsable del contagio de Leptoespirósis, la cual puede resultar en daños en el hígado y los riñones.

Pese a ello, la joven del video se coloca la rata en la boca y por segundos el roedor parece reconocer la morada… ¿Usted qué opina?

asc