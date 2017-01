Recrean el búnker donde Hitler se suicidó

CIUDAD DE MÉXICO.

El empresario Wieland Giebel ha hecho muchas cosas para que la gente conozca la historia de Berlín, por ejemplo: construyó el Museo de la Historia de Berlín, escribió libros sobre la capital de Alemania, es socio de la librería Wieland Giebel Buch GmbH y otras propuestas culturales.

Sin embargo, su nuevo proyecto no tiene muy contento al mundo cultural ni a los especialistas del arte nazi, pues se trata de la reconstrucción del búnker, donde Hitler se suicidó en 1945.

La compañía de Giebel construyó cerca del sitio original, casualmente junto al Museo de la Historia de Berlín, esta nueva atracción, la cual realiza dos visitas al día, con un aforo de 30 personas cada una, informa el sitio español ABC.

La iniciativa del empresario ha creado gran polémica, ya que el gobierno alemán hace años decidió destruir todos los espacios relacionados con el nacismo para evitar que se convirtieran en santuarios.

La profesora de la Universidad de las Artes en Berlín y especialista en el arte nazi, Stefanie Endlich, platicó con el diario The New York Times, donde aseguró que todo lo que sea referente a Hitler vende, "no obstante, todos estos resurgimientos del nacionalsocialismo son un poco inquietantes".

Cabe señalar que la intención del empresario Giebel con este búnker es que los turistas conozcan un poco más sobre la historia de Berlín.

