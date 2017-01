Estos son los eventos astronómicos para 2017

CIUDAD DE MÉXICO.

Lluvia de estrellas, de meteoros, eclipses solares y lunares, entre otros eventos son los que el público podrá disfrutar a lo largo de 2017.

De acuerdo con la página oficial de Proyecto Chema Tierra, este 3 y 4 de enero habrá lluvia de estrellas de las Cuadrántidas y una lluvia de meteoros de actividad muy alta que permitirá apreciar hasta 120 meteoritos por hora a simple vista en ciudades muy iluminadas gracias a las condiciones de la Luna.

Este espectáculo sólo podrá ser visto en Sudamérica, Europa, África y el oeste de Asia.

El 11 de febrero la luna se volverá el centro de atención debido a que se vivirá un eclipse prenumbral, fenómeno que ocurre cuando nuestro satélite pasa por la penumbra de la Tierra, oscureciéndose de manera parcial.

Además, el 26 del mismo mes, la luna estará lo suficientemente alejada de la Tierra como para que le sea imposible cubrir por completo el Sol, lo que da como resultado un eclipse solar anular.

Este fenómeno se puede apreciar al ver un anillo de luz alrededor de la luna oscurecida, aunque no se podrá observar en su totalidad más que en algunas zonas de Sudamérica.

La segunda lluvia de meteoros líridas se llevará a cabo los días 22 y 23, cuando las Líridas, los restos del cometa C/1861 G1 Thatcher ingresen a la atmósfera terrestre; mientras que el 7 de agosto, los continentes de Europa, África, Asia y Oceanía tendrán el privilegio de gozar del segundo y último eclipse lunar del año.

El 21 de agosto se disfrutará por los habitantes del centro de Estados Unidos un eclipse solar total, debido a que será el único país que podrá apreciar el fenómeno en su totalidad se le ha denominado “el gran eclipse norteamericano”.

El 2017 también tendrá tres conjunciones, que es el fenómeno cuando dos astros observados desde un tercero, generalmente la Tierra, se encuentran en la misma longitud celeste.

Esto hace que, en el firmamento, parezca que las dos estrellas están casi a punto de la colisión, aunque sus latitudes sean completamente diferentes.

La primera se dará en octubre entre Venus y Marte, la segunda en noviembre entre Venus y Júpiter y finalmente en diciembre Júpiter y Marte estarán en conjunción.

The #NewYear will start w/ a celestial firework show on Jan. 3. A shower of meteors known as the Quadrantids: https://t.co/kW0ks7jSSf pic.twitter.com/odXvVxOQna

— NASA (@NASA) 3 de enero de 2017