Atacan discoteca de Estambul

ESTAMBUL.

Las autoridades turcas buscaban ayer al hombre que mató a 39 personas, la mayoría extranjeras, al abrir fuego en una famosa discoteca de Estambul, donde cientos de personas celebraban el Año Nuevo.

El atacante comenzó a disparar a las 1:15 de de ayer en el famoso y exclusivo club Reina, situado a orillas del Bósforo, donde 700 o 800 personas festejaban el Año Nuevo.

La cadena de televisión NTV afirmó que el atacante había disparado entre 120 y 180 veces durante unos siete minutos sembrando el pánico, lo que hizo que incluso algunas personas se lanzaran a las gélidas aguas del estrecho para escapar a la

matanza.

El primer ministro turco Binali Yildirim calificó de “infundadas” las informaciones aparecidas en la prensa según las cuales el asaltante iba disfrazado de Santaclós, y explicó que el agresor había dejado el arma en el lugar y había “aprovechado la anarquía” del momento para huir.

El jefe del gobierno turco no indicó si los investigadores estaban privilegiando alguna hipótesis, pero señaló que las pesquisas estaban siendo “muy minuciosas” para identificar al agresor.

Según el último balance de las autoridades, 39 personas murieron, de los cuales la mayoría eran extranjeras, y 65 resultaron heridas en este ataque que aún no ha sido reivindicado y que el gobierno de momento no ha achacado a ningún grupo en particular.

Entre las 24 víctimas extranjeras habría, según las respectivas autoridades nacionales, al menos un belgo-turco, una franco-tunecina, tres jordanos, tres libaneses, una israelí, un kuwaití, tres iraquíes, varios sauditas, un libio, dos indios y dos tunecinos (uno de ellos podría ser la ciudadana franco-tunecina).

También habría al menos cuatro franceses y tres marroquíes más heridos.

Habíamos venido para pasar un buen rato, pero todo se transformó en caos, en una noche de terror”, explicó Maximilien, un turista italiano que hacía fila en la entrada cuando llegó el agresor.

El futbolista Sefa Boydas, otro de los asistentes a la fiesta, contó que, conforme avanzaba para escapar de la pesadilla, “las personas se pisoteaban las unas a las otras”.

BUSCAN DESTRUIR LA MORAL: ERDOGAN

En su primera reacción al atentado, el presidente Recep Tayyip Erdogan afirmó ayer que el ataque busca “destruir la moral del país y sembrar el caos tomando deliberadamente por blanco la paz de la nación y los civiles con estos ataques de odio”.

Turquía está determinada a seguir luchando hasta el final contra el terrorismo”, añadió el mandatario.

El ataque marca un sangriento inicio de año en Turquía, tras un 2016 en el que el país se vio sacudido por numerosos atentados y un golpe de Estado fallido.

El país ha sido objeto de ataques vinculados con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) o atribuidos al Estado Islámico.

El mundo se solidariza con Turquía

El atentado en una discoteca de Estambul que dejó 39 muertos durante las celebraciones de Año Nuevo recibió ayer la condena internacional.

El papa Francisco recordó ayer a las víctimas del atentado tras su tradicional misa de Año Nuevo.

Por desgracia, la violencia ha vuelto a golpear en esta noche de deseos y esperanza”, dijo el pontífice argentino durante la oración del Angelus, en la plaza de San Pedro, ante unos 50 mil fieles.

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró su apoyo a Turquía en la lucha contra el terrorismo.

Es difícil imaginar un crimen más cínico que el asesinato de civiles en el punto álgido de las celebraciones de Año Nuevo”, escribió Putin en un telegrama enviado a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

El gobierno estadunidense condenó la atrocidad de Estambul.

Reafirmamos el apoyo de Estados Unidos a Turquía, nuestra aliada en la OTAN, en nuestra determinación común de combatir y derrotar todos los tipos de terrorismo”, dijo el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, Ned Price.

El presidente Barack Obama ofreció ayuda a las autoridades turcas.

La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, escribió en Twitter: “2017 ha empezado con un atentado en Estambul. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familiares. Estamos trabajando en la forma de evitar este tipo de tragedias”.

-DPA