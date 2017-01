Colombiano ‘salta’ de la pasarela a la indigencia

CIUDAD DE MÉXICO.

Gustavo Vásquez es un colombiano de 41 años, quien recuerda los viajes, el glamur y toda la gente importante que conoció cuando vivía del modelaje en las pasarelas de Alemania.

A los 19 años cruzó el océano desde Cali para hacer realidad su sueño y trabajó para marcas de ropa como ‘Bruno Banani’, lo que le permitió aprender el idioma de este país, disfrutar lujos y visitar lugares del continente europeo.

Durante 11 años disfrutó su vida en aquél país; cuando cumplió 30 regresó a su querido Colombia, convencido de que, pese a las mieles de la fama, no había sido nada fácil estar alejado de sus raíces.

Es duro vivir en Alemania, no solo por el frío, por todo, las personas, todo”, dijo.

En Cali, dejó de lado el modelaje y se dedicó al fisicoculturismo, pero su época dorada terminó junto con su matrimonio, aunado a la pena por la muerte de su madre adoptiva.

Aunque desde muy joven ha buscado a sus padres biológicos, Gustavo dice que no ha podido encontrarlos.

Yo sé que hay personas que saben dónde están, pero no me dicen. Y sé que ellos también me pueden encontrar”.