Putin anuncia que no expulsará a ningún diplomático de EU

MOSCÚ.

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció hoy que no expulsará a ningún diplomático estadunidense, pese a las medidas sancionadoras impuestas ayer por EU por la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales.

No le vamos a crear problemas a los diplomáticos estadunidenses. No expulsaremos a nadie. No prohibiremos ni a sus familias, ni a sus hijos disfrutar de sus lugares habituales de descanso en las fiestas navideñas", aseguró Putin en una declaración difundida por el Kremlin.