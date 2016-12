Argentino mató a familia de ex pareja en Nochebuena

CIUDAD DE MÉXICO.

Durante la mañana del 24 de diciembre, en víspera de Nochebuena, un hombre asesinó a cuatro miembros de la familia de su ex pareja en la ciudad de Santa Fe, al norte de Argentina.

Marcos Feruglio de 25 años acudió a buscar a su ex pareja Romina Dusso a casa de su madre, donde no la encontró y acuchilló a su ex suegra -Claudia Oliva- y a su pareja -Nicolás Estrubia- en la localidad de Sauce Viejo. Después se trasladó a otra colonia, a la casa del padre de Romina, donde asesinó a su ex suegro Gustavo Adrían Dusso y a otra de sus hijas, Camilia, de tan solo 15 años.

En la misma casa, logró herir a su ex novia Romina, y a una mujer llamada María Noelia Huss -la pareja de Gustavo Dusso- aunque ambas se encuentran fuera de peligro.

El homicidio conmocionó a toda la ciudad, pero es la carta que escribió en Facebook de la madre de Feruglio lo que más ha llamado la atención, ya que ella se encuentra del lado de la familia Dusso y afirma que su hijo merece la cárcel.

Soy la mamá del asesino del cuádruple crimen. Hace dos días que leo y veo comentarios de personas que hablan sin saber porque ocurrió esta desgracia tan desgarradora!!. Acá hubo un problema de fondo que comenzó hace varios años y ambas familias somos culpables". Quizá si la justicia hubiese actuado en su momento, quizá si a mi hijo no le hubieran dado las llaves y la tarjeta del edificio no hubiese pasado esta demencial tragedia", comienza a escribir la mujer.

Después recordó a los padres de Romina.

Yo estoy del lado de la familia Dusso, Gustavo era buena persona […] Nicolás siempre buscaba la calma y con Claudia no nos poníamos de acuerdo, pero no era mala persona. Camila una pobre inocente, mi vida, que no tenía que morir.

Pidió a todos que respeten el dolor y que, en efecto, su hijo se merece la pena de muerte.

Mi hijo más allá de su locura, o carga psicológica, o como quieran llamarlo, pobrecito, se merece como dicen ustedes la pena de muerte. […] Respeto la opinión de cada uno de ustedes, pero queden tranquilos que mi hijo Marco Fergulio no va a salir nunca más.

Marcos y Romina eran padres de tres hijos, y de acuerdo a las autoridades todo comenzó el viernes 23 cuando Fergulio acudió con ex pareja a darle el dinero de la manutención de los niños y este la golpeó, por lo que ella huyó a casa de su padre, después de poner una denuncia en su contra.

El hombre fue imputado por los cuatro homicidios y otros dos en grado de tentativa, se espera que en estos días se resuelva su condena en la cárcel.

