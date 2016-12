Video: Auto sin conductor predice un accidente

CIUDAD DE MÉXICO.

Un coche autónomo parece ser la solución para evitar accidentes de tránsito, incluso antes de que sucedan.

Un entusiasta de los vehículos Tesla difundió un video en el que un auto de este tipo detectó un accidente fracciones de segundo antes de que ocurriera y activó el freno automáticamente para detenerse y no avanzar hacia la zona del percance.

En las imágenes se aprecia cómo el radar frontal de Tesla advierte el riesgo inminente, pita, y acciona el freno justo previo a la colisión de dos autos cercanos.

El holandés Hans Noordsjj, un aficionado de los vehículos autómatas, compartió el video en su cuenta de Twitter.

Original video, authorisation from the owner. Essential, no one could predict the accident but the radar did and acted by emergency braking. pic.twitter.com/70MySRiHGR

— Hans Noordsij (@HansNoordsij) 27 de diciembre de 2016