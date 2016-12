Desalojan la Torre Trump por un paquete sospechoso

NUEVA YORK.

La Torre Trump de Nueva York fue desalojada hoy por el hallazgo de un paquete sospechoso en su interior, informaron medios locales, sin que las autoridades hayan dado detalles.

Medios locales dijeron que el Departamento Policía de Nueva York dio la orden de desalojar el edificio en el que el presidente electo de EU, Donald Trump, quien se encuentra actualmente en Florida, tiene su residencia habitual y sus oficinas.

El escuadrón de bombas de la policía de Nueva York acudió al lugar para manejar el misterioso paquete que fue abandonado en el lobby. De acuerdo al asistente de comunicación e información pública del comisionado de la policía de Nueva York, todo está claro y pusieron fin a la alarma.

All clear at Trump Tower following the earlier suspicious package in the lobby

Por su parte la policía de Nueva York aseguró que todo estaba normal y simplemente era una mochila abandonada.

Suspicious package at Trump Tower has been examined by NYPD Bomb Squad. Deemed to be an unattended bag and safe. pic.twitter.com/0vcyDi8TMA

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 27, 2016