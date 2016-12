Profesor vía Twitter desea un ‘genocidio blanco’

FILADELFIA

Un profesor de la Universidad de Drexel fue convocado a una reunión con los directivos del plantel educativo tras tuitear: "Lo único que quiero para Navidad es el genocidio blanco".

George Ciccariello-Maher, quien es blanco, es profesor adjunto de ciencias políticas en esa institución. En el website de la universidad se le describe como un experto en "temas de raza y racismo".

La universidad condenó el tuit como "totalmente inaceptable" y "profundamente perturbador". Dijo en un comunicado que "toma muy en serio esta situación" y que ha convocado al profesor a una reunión.

Si bien la universidad reconoce el derecho de sus docentes a expresar libremente sus pensamientos y opiniones en debates públicos, los comentarios del profesor Ciccariello-Maher son totalmente inaceptables, profundamente perturbadores, y no reflejan los valores de la universidad de ninguna manera", dijo el centro superior.

Ciccariello-Maher dijo a la AP por correo electrónico el lunes que sólo estaba redactando una sátira. Dice que estaba burlando del "concepto imaginario" de que hay "un genocidio blanco", que según dijo es un invento de los supremacistas blancos. Añadió que el comunicado de la universidad "envía un mensaje escalofriante".

Dijo que Drexel aparentemente no entiende "el contenido o el contexto" de sus tuits. Agregó que se estaba burlando de lo que llamó "concepto imaginario" de genocidio blanco, que dice fue inventado por supremacistas blancos.

Es un producto de la imaginación racista, de la cual uno se debe de burlar, y estoy contento de haberme burlado", dijo.

Después de su tuit polémico, el profesor envió otro mensaje elogiando la "masacre" de blancos en Haití durante el levantamiento de esclavos y revolución de ese país hace más de dos siglo

Aunque su cuenta de Twitter es privada, el catedrático es un ávido tuitero, y sus tuits del fin de semana se propagaron rápidamente. Dijo que ha recibido cientos de amenazas de muerte.

(1/6) Response to Professor George Ciccariello-Maher's Tweet: https://t.co/UfJ01xnk2D — Drexel University (@DrexelUniv) 26 de diciembre de 2016

(2/6) Drexel became aware today of Assoc. Prof. George Ciccariello-Maher's inflammatory tweet, — Drexel University (@DrexelUniv) 26 de diciembre de 2016

(3/6) which was posted on his personal Twitter account on Dec. 24, 2016. While the University recognizes the right of its faculty to... — Drexel University (@DrexelUniv) 26 de diciembre de 2016

(4/6) to freely express their thoughts and opinions in public debate, Prof. Ciccariello-Maher's comments are utterly reprehensible... — Drexel University (@DrexelUniv) 26 de diciembre de 2016

(5/6) deeply disturbing, and do not in any way reflect the values of the University. The University is taking this situation very seriously — Drexel University (@DrexelUniv) 26 de diciembre de 2016

(6/6) We contacted Prof. Ciccariello-Maher today to arrange a meeting to discuss this matter in detail. https://t.co/UfJ01xnk2D — Drexel University (@DrexelUniv) 26 de diciembre de 2016

asc