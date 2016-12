Trump ovaciona a Putin por tundir a Clinton

Vladimir Putin dijo sobre Hillary y los Demócratas: 'En mi opinión, esto es humillante. Uno debe ser capaz de perder con dignidad' ¡Tan cierto!", escribió Trump en su cuenta de Twitter el viernes por la noche.

Vladimir Putin said today about Hillary and Dems: "In my opinion, it is humiliating. One must be able to lose with dignity." So true!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de diciembre de 2016