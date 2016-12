Nieva en el desierto del Sahara

ÁFRICA.

El desierto del Sahara, el más caliente de la Tierra y en donde se alcanzan temperaturas por encima de los 50 grados centígrados, fue extrañamente sorprendido por una tormenta de nieve el lunes pasado.

The Sahara Desert sees snow for the first time in 37 years https://t.co/Vjmp7lSMGM pic.twitter.com/GY6QVRn1s4 — Condé Nast Traveler (@CNTraveler) 21 de diciembre de 2016

Se trata de la primera vez que un fenómeno de este tipo ocurre en dicho lugar en casi 40 años.

These pictures capture snow scattered across the Sahara desert in Algeria. pic.twitter.com/aUzaZY4ysp — AJ+ (@ajplus) 21 de diciembre de 2016

Imágenes de lo ocurrido, difundidas en redes sociales, muestran las montañas del desierto con la característica arena café con una ligera capa blanca por encima.

Looking at the snow in the Sahara makes me want an Orange Creamsicle pic.twitter.com/Cw6ysN0L18 — Cash Cash (@cashcash) 21 de diciembre de 2016

Científicos se lo achacan al cambio climático, fenómeno que hasta el día de hoy es cuestionado incluso por políticos y líderes mundiales.

