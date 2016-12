En la era de redes sociales, arrollado en Berlín contó el atentado en Twitter

MADRID.

"Oí al camión chocando contra la primera caseta," tuiteó Iñaki Ellakuria pocos minutos después de que el vehículo arrollase a docenas de personas en un mercado navideño del corazón de Berlín. Cuando se giró alertado por el sonido, el estudiante español de 21 años dice que el camión ya se le venía encima. "Iba rápido, muy rápido para ser una salida de calzada".

"Me ha arrollado y atropellado ambas piernas," explicaba en otro tuit sobre lo sucedido el lunes en la noche. El joven fue operado el martes en un hospital de la capital alemana de fracturas de tibia y peroné en la pierna izquierda. También presenta fracturas en el tobillo y empeine de la pierna derecha y fisuras en la cadera, pero se recupera favorablemente según confirmó a su padre, Juan José Ellakuria.

El joven, becado en Berlín para estudiar economía durante un año, es uno de los 48 heridos en el ataque del mercado de Europa Centre, cerca de la iglesia de Kaiser Wilhelm Memorial, donde fallecieron doce personas. El estudiante pasaba por el lugar acompañado de dos amigas cuando un camión negro irrumpió a toda velocidad llevándose por delante las casetas del mercado y a sus visitantes, según ha descrito en internet.

Las dos amigas salieron ilesas, y una de ellas telefoneó a la familia del joven. "Nosotros pensamos que había sido un accidente, que le habría atropellado un coche cruzando la calle. Luego ya, cuando hablamos de nuevo y nos contó lo del ruido, lo del camión y que los habían arrollado, ya pensamos que era otra cosa," cuenta el padre.

Cada vez que lo pienso, más me duele. Creí que no era capaz de soportar semejante dolor," escribe Ellakuria en otro de sus tuits. Después de ser atendido, también agradecía por esta vía el comportamiento de otros testigos del accidente. "La gente no herida, se portó de lujo con nosotros. Cojines, agua, comida, mantas, gorros, bufandas...," escribió.