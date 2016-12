El fotógrafo al que no le tembló la mano para retratar el asesinato del embajador

ANKARA.

El fotógrafo de The Associated Press Burhan Ozbilici asistió a una exposición fotográfica el lunes cuando un policía turco abrió fuego, matando al embajador de Rusia en Turquía.

Ozbilici relata cómo capturó la escena caótica con su cámara a pesar del peligro letal:

Yo pensaba: ‘Estoy aquí. Incluso si me disparan y me hieren o me matan, soy periodista. Tengo que hacer mi trabajo. Podría huir sin tomar fotos... pero no tendría una respuesta apropiada si la gente me preguntaba más tarde: '¿Por qué no tomaste fotos?'’.