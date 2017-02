J. K. Rowling calla bocas a los que quieren quemar sus libros porque ataca a Trump

CIUDAD DE MÉXICO.

Desde que la carrera de Donald Trump hacia la Casa Blanca empezó a despuntar, el magnate ha tenido una poderosa fuerza en contra: la magia. Porque J. K. Rowling, la madre de Harry Potter, se ha posicionado contra el republicano prácticamente desde el primer día. De hecho, ella misma ha asegurado que criticar a Trump es "un placer" además de "una obligación", y ha llegado a comparar al presidente con Voldemort.

Sin embargo, no a todos sus fans les gusta demasiado su actitud y algunos han decidido expresar esa insatisfacción a base de insultos, ataques y malas actitudes en Twitter. El martes, un muggle enfurecido (¿sería de Slytherin?) le dijo a la autora británica que, tras leer un artículo sobre ella, iba a quemar todos sus libros y películas. Pero la respuesta de ella fue brillante:



Well, the fumes from the DVDs might be toxic and I've still got your money, so by all means borrow my lighter. pic.twitter.com/kVoi8VGEoK — J.K. Rowling (@jk_rowling) January 31, 2017

"Bueno, los vapores de quemar los DVD podrían ser tóxicos y todavía tengo tu dinero, así que puedes coger prestado mi mechero".

Es decir:

Al día siguiente, otro usuario que aseguraba haber sido fan de los libros de Potter durante 17 años, también le comentó a Rowling que había quemado todos sus libros: "La Piedra Filosofal fue uno de los primeros libros que leí en mi vida. Estoy enfadada de que haya tenido que ser así. Me has avergonzado, disgustado y nunca jamás leeré tus obras".

Y, de nuevo, Rowling no se quedó callada.

Guess it's true what they say: you can lead a girl to books about the rise and fall of an autocrat, but you still can't make her think. pic.twitter.com/oB7Aq6Xz8M — J.K. Rowling (@jk_rowling) February 1, 2017

"Imagino que eso que dicen es verdad: puedes guiar a una chica hacia los libros sobre el auge y caída de un autócrata, pero no podrás hacerla pensar".

Otro usuario, cuya foto de perfil era un dibujo de una rana, citaba una frase de Winston Churchill que tuiteó Rowling en la que decía: "¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que alguna vez en tu vida has dado la cara por algo o por alguien", y el usuario añadía: "Una frase que encaja con Trump. Él da la cara por algo muy, muy bueno y tú eres su enemiga, doña Escritorcilla de Mierda". Rowling, como siempre con humor, respondió: "(Suspiros) Bueno, ¿quién sabe? Si hago otro intento mejor, quizá pueda reencarnarme en una virgen solitaria escondida tras un dibujo de una rana".

*sighs* Well, who knows? If I try harder, I might be reincarnated as a lonely virgin hiding behind a cartoon frog. pic.twitter.com/EbocdxfJ5o — J.K. Rowling (@jk_rowling) January 30, 2017

Otro usuario, esta vez con una foto de un perro, le contestó a ese mismo tuit con esta elegante frase: "Le dijo la vieja pu.. [...] que se esconde tras un niño tonto del trasero que es un personaje de ficción". Y ella contestó: "A menos que seas de verdad un chihuahua con capucha, estoy bastante segura de que gano en el frente de 'no escondidos'. Me hace bastante gracia lo de 'vieja pu.., la verdad".

Unless you're actually a hooded chihuahua, I'm pretty sure I win on the 'not hiding' front. I quite like 'old whore', though. #Shakespearean pic.twitter.com/0pIEVfrGn7 — J.K. Rowling (@jk_rowling) January 30, 2017

También otro usuario le comentó: "Eres una imbécil cuya carrera se basa en historias de un nerd que convierte a la gente en ranas. Quédate fuera de la política". Y ella, de nuevo, contestó: "En-un-país-libre-cualquiera-puede-hablar-de-política. Intenta decir las sílabas bien alto, o pídele ayuda a alguien que sepa leer con fluidez".

In - Free - Countries - Anyone - Can - Talk - About - Politics. Try sounding out the syllables aloud, or ask a fluent reader to help. pic.twitter.com/K1j19EIU5f — J.K. Rowling (@jk_rowling) January 28, 2017

¿Moraleja? No te metas con Rowling.

También te puede interesar:

- Matthew McConaughey dice que tenemos que aceptar a Trump

- "Ahora vamos a caminar juntos", así reaccionó Saúl Hernández al llamado de unidad de los mexicanos

- #VIDEO Ellen Degeneres critica a Trump, lo compara con Buscando a Dory