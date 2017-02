El príncipe Enrique y Meghan Markle afianzan su noviazgo

MADRID.

Meghan Markle y el príncipe Harry vuelven a dejarse ver en público disfrutando de la noche londinense como una pareja más. La actriz y el nieto de Isabel II fueron captados por las cámaras mientras caminaban por las calles de la capital británica como una pareja cualquiera, agarrados de la mano y muy cómplices el uno con el otro.

Los tortolitos fueron descubiertos compartiendo cena en Soho House el pasado miércoles por la noche. La actriz estadounidense optó por un look muy discreto de camisa gris abotonada y pantalones azul marinos. Mientras que el hermano del príncipe Guillermo visitó traje, sin corbata, con la camisa desabrochada en el cuello y un gorro azul de lana que cubría su cabeza.

