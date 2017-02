Sofía Reyes cosecha triunfos

Entrar al estudio con gente tan talentosa y tan trabajadora me ha enseñado a ser mejor artista y este proceso de Louder!, que se ha llevado tres años, en los que obviamente me ha tocado madurar como persona y como artista.” Sofía Reyes cantante

CIUDAD DE MÉXICO.

Tiene 21 años y su futuro profesional le espera con una gran sonrisa de éxito. Hoy, la cantante Sofía Reyes lanza su primera producción discográfica mientras disfruta de sus tres nominaciones en los Premios Lo Nuestro y la de Mejor Nuevo Artista Latino en los iHeart Radio Music Awards.

Las cosas no le han llegado de la nada. Para la chica originaria de Monterrey, Nuevo León, cada uno de los logros que ya cosecha este 2017 se debe a un compromiso que se ha impuesto en lo que se refiere a su música. La rubia pasó los últimos tres años preparando lo que es su carta de presentación en la industria de la música, su disco debut Louder!, con el cual vivió un proceso de aprendizaje y crecimiento intenso.

“He aprendido de todo, porque cuando me vine a Los Ángeles, que fue cuando empecé a escribir —porque mis primeras canciones, que son muy lindas, las escribí con mi papá pero tenía 12 años, estaba muy chiquita— me tocó como que trabajar a la brava, con compositores que tenían sencillos con Rihanna, con gente muy buena, y obviamente, estaba aprendiendo.

“Entrar al estudio con gente tan talentosa y tan trabajadora me ha enseñado a ser mejor artista y este proceso de Louder!, que se ha llevado tres años, en los que obviamente me ha tocado madurar como persona y como artista, compongo mucho mejor, en general he crecido mucho y en verdad han sido unos años muy interesantes, siento que este tiempo ha sido de los más importantes en mi carrera y han sido muy divertidos”, explicó en exclusiva a Excélsior, mientras se tomaba unos minutos de la sesión de fotos en la que estaba trabajando en Venice Beach, California.

Este primer disco —que contiene 12 temas de los cuales 11 fueron escritos por Reyes— no llega a probar suerte. Si bien el álbum completo se puede adquirir a partir de hoy, desde 2014 algunas de las canciones comenzaron a escucharse en la radio y en los sistemas de streaming.

Temas como Muévelo, Sólo yo, How to Love y Llegaste tú aparecieron acompañados por las voces y talento de figuras como Wisin, Prince Royce, Cash Cash y Reykon, quienes se incorporaron al proyecto de Sofía dándole un sello particular a la música de la cantante, que lo mismo canta en inglés y español que incorpora diferentes géneros musicales.

“Me siento muy bendecida porque artistas como ellos entraran a mi proyecto y me apoyaran. La verdad es que es algo que valoro muchísimo. Mi primer sencillo fue Muévelo, con Wisin, y jamás me imaginé que mi primer sencillo iba a ser con alguien como él, en realidad ha sido una bendición todo lo que ha sucedido, y estoy muy agradecida con todas las oportunidades que han surgido y con toda la gente que me ha apoyado en el camino.

“Pienso que es un disco bastante completo, tengo una canción con Prince Royce, hay otra con Wisin, el último sencillo lo saqué con Reykon, está Spencer Ludwig, quien es el trompetista de Capital Cities, y también Cash Cash, que con ellos pasó algo bien interesante, porque son unos DJ de Nueva York, que no hablan nada de español y no tienen nada que ver con Wisin, por ejemplo, pero era algo que podía traer en este disco, poder hacer este tipo de colaboraciones con artistas tan diferentes que se me hacen muy interesantes, además de que escuchas las canciones y no te salta una con la otra”, señaló quien tiene casi 95 mil seguidores en Twiiter y cuyos videos tienen más 90 millones de reproducciones.

Para Sofía la salida de Louder! es el resultado de mucho tiempo de trabajo que comienza a dar sus frutos, entre los que se encuentra estar nominada como Mejor Nuevo Artista Latino para los premios iHeart Radio, siendo la única mujer latina nominada este año, además de que planeará la gira del álbum, no sin antes hacer una visita a su país natal el 13 de febrero, donde hará algunos conciertos y actividades con sus fans, que en Facebook ascienden a casi 600 mil seguidores.

“La verdad es que no me la creo que ya salga. Ha sido como mucho tiempo, estoy muy feliz por mi equipo y por mí, es un día muy especial para todos y me da mucho gusto que las canciones que están en el disco ya no sean solamente para mí, ya las voy a poder compartir con la gente. Estoy muy agradecida porque están pasando mil cosas. Acabo de ser nominada a los iHeart Radio, que son en un mes, y está cool, porque aparte soy la única mujer latina nominada, cosa que me encanta, y son mis primeros premios ya internacionales que es un gran paso. Voy a comenzar a dar tours este año, algo que me tiene muy emocionada, estamos viendo fechas para eso. Estoy contenta y va a ser un muy buen año. Estaré en esas tres ciudades y en otras más, en poquito lo voy a anunciar, el 13 voy a estar por allá, voy a estar viajando por algunas ciudades para presentar el disco y vamos a hacer actividades como meet & greet (reunón con fans) algunos acústicos enseñándole a la gente estas canciones”.

