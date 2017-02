Efemérides: El día que la música murió... hace 58 años

CIUDAD DE MÉXICO.

Al 3 de febrero de hace 58 años se le conoce como “el día en que murió la música”, por las muertes de los pioneros del rock & roll, Ritchie Valens, J.P. Big Bopper Richardson y Buddy Holly, fecha en la que también fallecieron los actores Isabel Garcés, Raúl El Chato Padilla y Al Lewis (The Munsters), así como el trompetista Pedro Knight. En cambio un día como hoy nacieron las actrices Emma Roldán, Juan Carlos Calabró, Morgan Fairchild y Tallulah Belle Willis, el cantante Sergio Blass (Menudo) y el reggaetonero Daddy Yankee.

1896.- Nace en San Luis Potosí la actriz Emma Roldán. En 1922 debuta en el cine mudo en Colombia, para luego trabajar en más de 300 películas y 27 telenovelas en México, Colombia y Estados Unidos. También se desarrolla en televisión y en las compañías de teatro de María Teresa Montoya y Virgina Fábregas. Estudia diseño de modas y confecciona vestuarios para viarios filmes. Muere el 29 de agosto de 1978.

1932.- Nace la actriz estadunidense Peggy Ann Garner. Hace su primer papel para el cine en 1938 y a los 13 años gana un Oscar especial, el Premio Juvenil de la Academia de Ciencias y Artes de Estados Unidos, por su trabajo en "A tree grows in Brooklyn". Participa en varias actuaciones televisivas y en teatro. En los años 60 deja el mundo del espectáculo. Muere el 16 de octubre de 1984.

1934.- Nace el actor argentino Juan Carlos Calabró. Destaca en los programas de televisión “Farandulandia” y “Telecómicos”, donde nace el personaje “El Contra”, además de en la radio con “La gallina verde” y “El clan del aire”. Participa en películas como "Las pirañas", "Diablito de barrio", la trilogía de "Mingo y Aníbal", así como "Sangre". Recibe un premio Martín Fierro en reconocimiento a su trayectoria.

1935.- Nace el guitarrista y cantante de blues estadunidense Johnny "Guitar" Watson. Incursiona en los estilos de soul, rhythm and blues, funk, rock y hiphop. Colabora con Little Richard, Frank Zappa y Nancy Wilson, entre otros artistas. Muere el 17 de mayo de 1996 mientras ofrecía un concierto en Japón.

1938.- Nace el actor y cómico estadunidense Víctor Charles Buono. Reconocido por su desempeño en teatro, cine y televisión. Por su interpretación en el filme “¿Qué fue de Baby Jane?” es nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto. También recordado como el villano “Rey Tut” en la serie de televisión “Batman”. Elabora y graba poemas en el disco “Heavy!” en donde se ría de su gordura. Muere el 1 de enero de 1982.

1939.- Nace el director de cine estadunidense Michael Cimino. Dirige ocho filmes, entre ellos “El cazador”, “Manhattan sur” y “La puerta del cielo”. Escribe novelas como "Big Jane", en 2001, año en que el Ministerio de Cultura francés lo condecora con la medalla Chevalier de las Artes y las Letras. Muere el 2 de julio de 2016.

1943.- Nace la actriz estadunidense Blythe Danner. A los 25 años gana el premio Theater World Award gracias a su papel en la obra “El avaro” de Moliére y en 1970 recibe el galardón Tony por su trabajo en "Butterflies are free". Ha sido nominada en varias ocasiones al Emmy. Es madre de la actriz Gwyneth Paltrow y del director Jake Paltrow.

1945.- Se estrena la película "Los tres caballeros", de la empresa Disney, que ha sido subtitulada a más de siete idiomas.

1947.- Nace el cantante, compositor y guitarrista británico Dave Davies. A los 16 años funda la banda de rock The Kinks con su hermano Ray, Pete Quaife y Mick Avory, la cual se separa en 1996. Para entonces alcanzaron éxitos como "You've really got me" y "Death of clown", que han influenciado a innumerables músicos, además de ser reconocida como una de las bandas más influyentes de la historia.

1949.- Nace el humorista argentino, periodista y conductor Jorge Guinzburg. Participa en series de televisión como "Peor es nada", "La biblia y el calefón", "El legado", “Mañanas infernales” y "El legado kids". Además crea, dirige y protagoniza diversas obras de teatro. En 2006 publica el libro “Sesiones extraordinarias (desde el desván). Muere el 12 de marzo de 2008.

1949.- Nace el cantautor español Amancio Prada. Compone música de raíces populares y canciones basadas en poetas como Rosalía de Castro, Federico García Lorca y Agustín García Calvo. Graba discos como “Vida e morte” y “Canciones y soliloquios”. En 2010 recibe la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

1950.- Nace la actriz estadunidense Morgan Fairchild, cuyo nombre verdadero es Patsy McClenny. Comienza su carrera en la telenovela “Search for tomorrow”, en la que permanece desde 1973 hasta 1977. Reconocida por sus actuaciones en las series de televisión: "Hospital general", "Friends" y "That 70's show", entre otras.

1950.- Nace la actriz y cantante española María Jiménez. Comienza en los tablaos de Sevilla, Barcelona y Madrid. En 1976 lanza su primer disco, a los que siguen otros 17 con temas como "19 días y 500 noches", "Con golpes de pecho", "Se acabó" y "Con dos camas vacías". También es presentadora del programa de televisión “Bienaventurados” y jurado en los concursos “Se llama copla” y su especial.

1956.- Nace el cantante, productor, artista visual y compositor estadunidense Lee M. Ranaldo. Vocalista y guitarrista cofundador de la banda Sonic Youth. En solitario lanza álbumes como “Between the times and the tides” y “Acoustic Dust”, además de la composición orquestal “Hurricane Trascriptions” basado en el sonido del viento generado por el huracán Sandy en 2013. Trabaja con el grupo Glacial Trio, escribe libros como “Against refusing” y expone obras de arte.

1956.- Nace el actor estadunidense Joseph "Nathan" Lane, reconocido en televisión, cine y teatro. Realiza interpretaciones en diversas comedias, en obras como “The producers”, películas como “The birdcage”, además de hacer doblajes, como la voz de "Timón" en "El rey león", y de "Snowbell", en "Stuart little". Activista en favor de los derechos de los homosexuales.

1959.- Nace el director de cine argentino Fabián Bielinsky. Dirige las cintas “Nueve reinas” y “El aura”, con las cuales obtiene premios y fama como cineasta preciso, clásico y muy efectivo; rechaza la oferta de hacer un "remake" de "Nueve reinas" para el mercado estadunidense. Muere el 28 de junio de 2006.

1959.- Nace el músico británico Laurence "Lol" Tolhurst. Baterista, tecladista y cofundador de la banda de rock alternativo The Cure, en la que permanece desde 1976 hasta 1989. En 2016 edita sus memorias “Cured: The tale of two imaginary boys”.

1959.- Nace el músico, compositor y DJ japonés Yasuharu Konishi. Miembro fundador de Pizzicato Five, en el que permaneció hasta su término en 2002. Actualmente tiene una compañía y un sello discográfico llamado 524 records. Compone para series de televisión como “Debusen” y “Deka wanko”, videojuegos y películas como “Austin Powers en Miembro de oro”.

1959.- Muere el cantautor y músico de rock Ritchie Valens. Su nombre completo es Richard Steven Valenzuela Reyes, hijo de mexicanos. Gana fama con los temas "Donna" y "La bamba". Este último da título a la película de 1987 sobre su vida. Fallece a los 17 años en un accidente aéreo en el que también pierden la vida Buddy Holly, J.P. “The Big Bopper” Richardson y el piloto. Valens subió a la avioneta tras jugar a cara o cruz. En 2001 su nombre ingresa al Salón de la Fama del Rock and Roll. Nace el 13 de mayo de 1941 en Los Ángeles, California.

1959.- Muere el compositor y cantante estadunidense Buddy Holly, en el mismo accidente de avión en el que pierde la vida Ritchie Valens, en el marco de la gira “Winter dance party”. Su nombre real es Charles Hardin Holley y es considerado pionero y creador del rock and roll, lanza tres álbumes de estudio. Telonero con Bob Montgomery de Elvis Presley, luego se forma su grupo The Cricketts. En 1958 publica su primer disco en solitario. Nace el 7 de septiembre de 1936.

1959.- Muere el intérprete "Big Bopper" en compañía de las dos grandes promesas del rock and roll: Buddy Holly y Ritchie Valens, incidente que fue llamado “El día en que murió la música”. De nombre real Jiles Perry Richardson, nace en Texas, el 24 de octubre de 1930. DJ y cantante de una estación de radio local, en 1957 lanza su tema “Chantilly Lace”.

1965.- Nace la actriz estadunidense Maura Lynn Tierney, conocida principalmente por sus papeles de "Abby Lockhart" en la serie de televisión "ER" y de "Lisa Miller" en "NewsRadio", así como en “Mentiroso, mentiroso”, “Las fuerzas de la naturaleza, entre otros filmes.

1970.- Nace el actor británico Warwick Davis, conocido por sus papeles de "Willow", del “ewok Wicket” en el "El retorno del Jediy y del profesor de encantamientos "Filius Flitwick" en la saga de Harry Potter.

1972.- Nace en Florida el actor, cantante y empresario Sergio Blass. En enero de 1986 entra al grupo Menudo, que deja en noviembre de 1991. Después forma varias bandas como “Amnezzia”, en 1994 lanza su primer disco como solista titulado "Sergio" y luego se reúne con otros dos excompañeros de Menudo para participar en la gira “Los últimos héroes”. Actúa en telenovelas como “Agujetas de color de rosa”. En 2016 forma el grupo “Blass”.

1976.- Nace en Omán la actriz y escritora Isla Fisher, de padres escoceses y criada en Australia. Comienza su carrera en la serie australiana "Home and Hawai" con el papel de "Shannon Reed". Es conocida por su actuación en películas como "Wedding Crashers" y "Confessions of a shopaholic". Escribe las novelas “Seduced by fame” y “Bewitched”.

1977.- Nace el cantautor de reggaetón, actor, productor cinematográfico, locutor y empresario puertorriqueño Raymond Luis Ayala, conocido artísticamente como Daddy Yankee. Populariza el reggaetón en América Latina, España y otros países de habla no hispana. Ha ganado diversos premios. Crea la fundación Corazón Guerrero para la reinserción de presos en la sociedad.

1978.- Nace el actor estadunidense Adrian R"Mante, conocido por su papel de "Esteban Julio Ricardo Montoya de la Rosa Ramírez" en la serie de Disney Channel "The suite life of Zack & Cody" y como “Diego González” en el programa “NCIS: Los Angeles”.

1978.- Nace la actriz, cantante, historiadora y escritora estadunidense Eliza Schneider. Virtuosa del violín, toca otros 10 instrumentos. Como investigadora de dialectos recorre Estados Unidos y presenta el monólogo “Libertad de expresión” en el que recrea 34 personajes dialectales de todo su país. Presta su voz a ocho personajes de la serie animada de "Comedy central: South park", el programa animado de "MTV 3-south" y es “Liza” en el programa “El mundo de Beackman”.

1981.- Muere la actriz española Isabel Garcés, quien actúa en filmes como: "Una gran señora", "Ha llegado un ángel", "Prohibido enamorarse", "Las hijas de Helena", "Las Leandras", "La novicia rebelde" y "El reprimido". Considerada primera actriz, es galardonada con el Premio Nacional de Teatro y la Medalla de Oro del Trabajo, Nace en Madrid el 28 de enero de 1901.

1989.- Nace el actor estadunidense Ryne Sanborn. Sus inicios profesionales en la actuación datan de 1997 y obtiene popularidad con el papel de "Jason Cross" en la trilogía "High school musical". Participa en la Liga de Hockey de las Estellas en actos de beneficiencia.

1990.- Nace Sean Anderson, más conocido como Sean Kingston, cantante de reggae, pop y hip hop estadunidense de ascendencia jamaicana. Lanza en 2007 el sencillo "Beautiful girls", basado en el hit de "1961". Colabora con Justin Bieber, Nicki Minaj, Rick Ross, Chris Brown y Flo-Rida.

1994.- Nace la actriz estadunidense Tallulah Belle Willis, hija de los artistas Demi Moore y Bruce Willis. A pesar de su corta edad actúa en películas como "The scarlet letter", "Bandidos" y "The whole ten years".

1994.- Muere el actor mexicano Raúl "El Chato" Padilla, quien actúa más de 15 años en los programas "El Chavo del 8" y "El Chapulín Colorado", donde destaca como "Jaimito, el cartero". Participa en más de 40 películas, entre ellas “El ministro y yo” y “Calzonzin inspector”, así como en las telenovelas, “Rubí” y “La dueña”, entre otras. Nace el 11 de junio de 1918 en Monterrey, Nuevo León.

2003.- Muere de un balazo en la boca la actriz y modelo estadunidense Lana Clarkson, que disparó el productor musical Phil Spector, quien fue condenado a 19 años de prisión. Trabaja en más de 30 realizaciones, entre películas y series de televisión, en general producciones de bajo presupuesto. Nace el 5 de abril de 1962.

2003.- El cantante Francisco Céspedes, quien nace en Santa Clara, Cuba, recibe su carta de naturalización de manos del presidente de México, con la que adquiere los derechos y obligaciones de cualquier ciudadano mexicano. En la ceremonia se entregan más de mil documentos similares.

2004.- El álbum "Sgt. Pepper"s Lonely Hearts Club Band", de The Beatles, consigue el primer lugar entre los 500 discos más importantes de la historia, según una encuesta realizada por la revista "Rolling Stone".

2005.- Muere en Whittier, California, la actriz, modelo y bailarina exótica Tamara Lee, quien participa en películas como: "Torrid house", "Open house", "Live in, love in", "Hard at work", "Dangerous", "Bazooka county 2", "Pleassure seekeres", "Denim dolls 2" y "Hauted passions". Nace el 30 de julio de 1969.

2006.- Muere el actor estadunidense Al Lewis, cuyo nombre real es Albert Meister. Interpreta al “abuelo” de la serie "La familia Monster" (“The Munsters”). Comienza su carrera en circo, luego pasa al teatro y se convierte en estrella de la televisión con la comedia "Car 54, where are you?" (“Coche 54, ¿dónde estás?”), transmitida entre 1961 y 1963. Doctor en sicología infantil, escribe dos libros para niños.

2006.- La Procuraduría General de Justicia de Baja California confirma la muerte de Jason Sears, cofundador y vocalista del grupo de hardrock punk Rich Kids on LSD (RKL), ocurrida el martes 31 de enero en un centro de rehabilitación sin giro comercial de Playas de Tijuana, a causa de una broncoaspiración. Graba con su banda once álbumes, el último de ellos “Keep laughing”.

2007.- Muere en Los Ángeles, California, el músico cubano Pedro Knight, viudo de la legendaria Celia Cruz, de quien fue inseparable durante cuatro décadas. Trompetista de la Sonora Matancera cuando Celia fue contratada como cantante de la agrupación. Nace el 30 de septiembre de 1921.

2007.- Muere el director, guionista y actor de cine colombiano Carlos José Mayolo Velasco. También trabaja como realizador de series de televisión como “Brujeres” y “Azúcar”. Director de cine documental y argumental. Nace el 10 de septiembre de 1945.

2009.- Demanda Osama "Sam" Lutfi, ex representante de Britney Spears, a la artista y sus padres por calumnia y difamación, a unos días de que se determinara una orden de restricción contra "Sam". Después es condenado a pagar más de 92 mil dólares por los honorarios de los abogados de la llamada “princesa del pop”.

2011.- Muere la actriz francesa Maria Schneider. Es conocida mundialmente por su papel junto a Marlon Brando en la película "El último tango en París", dirigida por Bernardo Bertolucci, quien en 2016 reconoce que la actriz de entonces 19 años había sido violada en esa filmación. Participa en casi 20 cintas. Nace el 27 de marzo de 1952.

2014.- Muere Richard Bull, actor estadunidense. Reconocido por su papel de “Nels Olson”, esposo de la insufrible “Harriet” en la serie de televisión “La casita de la pradera”. Comienza su carrera en teatro, actúa en cine, pero es en televisión donde sobresale como en el programa “Viaje al fondo del mar”. Nace el 26 de junio de 1924.

2015.- Violeta Janeiro, bailarina y coreógrafa argentina, muere en su tierra natal. Se desarrolla en el ballet del Teatro Argentino de La Plata y luego se establece en la compañía del Teatro Colón donde se convierte en primera bailarina en 1973, rango que mantuvo 12 años. Directora de varias compañías y maestra. Nace el 19 de abril de 1940

2016.- Fallece Joe Alaskey, quien dio voz a personajes de “Looney Tunes” como Bugs Bunny, Piolín, el Pato Lucas y Silvestre. También participa en series de caricatura como “Rugrats”, “Gasparín” y “Avatar, el último maestro aire”, entre muchas otras. Ocasionalmente sustituye en pantalla al actor Jackie Gleason, a quien se parece. Nació el 17 de abril de 1952.

