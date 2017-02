'Rock en tu idioma sinfónico' va por la cuarta fecha 

CIUDAD DE MÉXICO.

Gracias a los llenos totales que ha presentado en el Auditorio Nacional el concierto Rock en tu idioma sinfónico, proyecto liderado por el bajista Sabo Romo, la noche de este miércoles se dio a conocer que habrá una cuarta fecha programada para junio del presente año.

El próximo 17 de junio otra vez nos veremos en el Auditorio Nacional. Ésta es una buena oportunidad para todos aquellos que no han podido venir. Yo la verdad es que no me he perdido ninguno”, comentó entre risas Agustín Villa, mejor conocido en la escena musical como “Cala”, líder de Rostros Ocultos y quien es uno de los músicos invitados a este concepto que reúne a distintas personalidades que en la décaca de los 80 y lo 90 conquistaron al público con sus propuestas sonoras.