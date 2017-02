Felipe Cazals regresa con 'Canoa' a Berlín

CIUDAD DE MÉXICO.

Muy poco saben que Alfonso Cuarón, ganador en 2014 del Oscar como Mejor Director por Gravedad, fue el que insistió para que Canoa, el filme del director mexicano Felipe Cazals, fuera restaurado. Gracias a esta petición, hecha por el director que hasta hace una semana se encontraba filmando Roma en la Ciudad de México, la versión remasterizada de Canoa se podrá proyectar en la 67 edición del Festival de Cine de Berlín, certamen en el que curiosamente hace 40 años se proyectó esta película que le otorgó el Oso de Plata a Cazals.

Será en el marco de la Berlinale, en donde el actor mexicano Diego Luna fungirá como Jurado Internacional, donde se muestre Canoa, cinta de 1975 que cuenta la historia de cinco estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que al llegar a un poblado llamado San Miguel Canoa, son confundidos con comunistas, desencadenando un trágico destino.

Para mí es un tanto presuntuoso, pero no lo soy, el saber que de todos los churros que hice uno (Canoa) se salvó. El saber que una nueva generación de mexicanos la va a poder ver, me interesa y me interesa ver qué opinan y qué piensan. Quiero ver qué resulta de eso. Lo más importante es que la ausencia de mis colaboradores (el cinefotógrafo Álex Phillips Jr. y el guionista Tomás Pérez Turrent) me duele muchísimo. Nunca vimos la película como se ve hoy, restaurada, y eso da una emoción muy especial”, complementó el realizador que en cinco meses cumplirá ochenta años.

Fue hace cuatro años cuando el también director de El Apando o Las poquianchis, estrenó su más reciente proyecto titulado El ciudadano Buelna. Ante la pregunta de si ya está listo para regresar a los sets, Cazals, con una sonrisa, comentó:

Para filmar siempre tienes proyectos. ¡Tengo 20!, pero no creo que filme ninguno. El director de cine es como el boxeador o como el matador de toros: si está en forma no hay problema, pero si no está en forma, mejor que no se meta. ¿Cómo estoy? Pues con 80 años. Todo depende, los toros son distintos y los boxeadores también. No sé, yo creo que hay un espacio distinto para nuevos cineastas y tenemos talentos importantísimos en México. ¡Es su momento, el nuestro ya pasó! Ya hicimos lo que debíamos, lo que podíamos o lo que quisimos hacer”, precisó Cazals.