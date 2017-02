'24', más que Jack Bauer

CIUDAD DE MÉXICO.

En la búsqueda de un nue­vo héroe que combata al te­rrorismo y salve a millones de inocentes tras la captura del agente Jack Bauer es que llega Eric Carter, la nueva promesa de CTU. Así inicia 24: Legacy, la nueva serie en la que Kiefer Sutherland, exprotagonista de la franquicia, cede la estafeta al actor Corey Hawkins.

Así lo señaló Manny Coto, productor de la emisión vía telefónica desde Los Ángeles, quien dijo que la historia de 24 iba más allá de Jack Bauer.

“Teníamos que encontrar una nueva historia. El reto era ese, hacer algo más allá de Jack Bauer. Así dimos con esta idea inspirada en el ase­sinato de Osama Bin Laden y el equipo de seis seals (miem­bros de la armada de mar, tie­rra y aire de Estados Unidos) que lograron hacerlo. La idea fue tomar a esos seis guerre­ros que asesinaron a uno de los grandes terroristas, tienen que huir y esconderse porque después de su hazaña ahora son el blanco, y uno a uno, han ido cayendo.

“Me pareció que esto fue un buen punto de partida para el nuevo 24 porque nos habla de un nuevo héroe, un joven militar que no era un agen­te de la CTU como Kiefer Sutherland (Bauer) en la primera tempora­da. Creemos que es una manera maravillosa de empezar con al­guien que no sabe cómo trabaja esta ins­titución y nos hará redescubrir cómo se hace”, dijo.

Sin embargo, Suther­land no se aleja del pro­yecto, ya que funge como productor ejecutivo del mis­mo al lado de Coto, Evan Katz, Howard Gordon, Brian Grazer y Stephen Hopkins.

“Le mostramos los guio­nes y le encanta­ron. Nos dio sus opiniones al res­pecto, pero sólo a ese nivel, le­yendo los guio­nes y dando una retroalimenta­ción. No estu­vo involucrado en el día a día, porque tiene su propio progra­ma (Designated Survivor) al aire. Pero está ahí y está al tanto de lo que hacemos y hasta ahora, le ha gustado”, dijo.

“EL MIEDO ES DIFERENTE”

Cuando 24 salió al aire el 6 de noviembre de 2001, Esta­dos Unidos acababa de sufrir el mayor atentado terrorista al que habían hecho frente: el ataque al Pentágono y las Torres Gemelas. Con eso en mente es que ahora la se­rie toma otro enfoque sobre el terrorismo.

“Cuando ini­ciamos con 24 la serie estaba influenciada por los eventos del 11 de septiem­bre. En la emisión original hicimos énfasis en los ataques terroristas a gran esca­la, las bombas nucleares y cualquier otra cosa. Esta nueva etapa tampoco tie­ne que ver con la era Trump, pero sí sobre esta época de post guerra, lo que significa el mundo después de Afga­nistán e Irak y lo que sucedió con aquellos que combatieron allá. Es un medio distinto para la historia.

“Desafortu­nadamente el terrorismo y sus formas de ata­que se man­tienen, pero el miedo es dife­rente. Ahora no está un temor como tal de ata­ques a la infraes­tructura, pero sí lo hay sobre los lobos solitarios, esas personas que están in­fluenciadas por una ideología radical que toman un arma y matan gente en un centro comercial o una escuela. A eso apostamos ahora, a decir que el terrorismo ha mutado”, indicó.

En ese sentido, destacó que las políticas en materia de seguridad del nuevo Presidente estaduni­dense estarán pre­sentes. Si bien no mencionó nada del muro, sí señaló que mostrarán cómo se empeza­rá a combatir a los terroristas.

“En cuanto al nuevo mundo de Trump, esta­mos tratando algunas de las cosas que fueron menciona­das por él y su gente durante la campaña sobre cómo hacer frente a los terroristas. Él te­nía ideas muy específicas en contraste con Hillary Clinton que conforme avance la tem­porada iremos explorando de una manera interesante. Por lo tanto, 24 siempre ha esta­do influenciado por su tiempo y esta serie no será diferente”, indicó.

APELA A LA DIVERSIDAD

De acuerdo con el productor de origen cubano, el escoger a un hombre negro para el papel central, la raza no fue determinante.

“Es una oportunidad para nosotros de expandir la diver­sidad en la serie aunque no fue del todo la razón. El per­sonaje era primero y cuan­do vimos a Corey Hawkins en Straight Outta Comton se convirtió en el elegido y en lo que el programa es ahora. 24 siempre ha sido un baróme­tro interesante. Si recuerdan, en las primeras dos tempo­radas de la original, pusimos al primer presidente negro y muchas personas dicen que eso ayudó a poner a Obama en la presiden­cia. No es un progra­ma que se aleje de la realidad, y ahora no será diferente”, concluyó.

hch