Efemérides: Shakira es desde hoy una cuarentona

Este 2 de febrero la cantante colombiana Shakira llegará a los 40 años, en tanto que Farrah Fawcett cumpliría 70. Ambas comparten su fecha de nacimiento con los actores Delia Magaña, Óscar Pulido, Elaine Stritch y Bárbara Mori, así como con el cineasta Alejandro Gamboa, el músico Graham Nash y la modelo Christie Brinkley. También en esta fecha murieronla estrella punk Sid Vicious (Sex Pistols) y Joe Hunter, el cineasta Raúl de Anda, el compositor Carmelo Larrea y los actores Boris Karloff y Philip Seymour Hoffman, así como el bailarín y coreógrafo Gene Kelly.

1903.- Nace la actriz cómica mexicana Delia Magaña. Trabaja en el cine mudo en Hollywood y luego en filmes en español. Regresa a México en 1941, donde participa en películas como "El hijo pródigo" y "Nosotros los pobres", en la que encarna el papel de "La Tostada" al lado de Amelia Wilhelmy como "La Guayaba". Trabaja también en televisión y teatro, en donde muestra sus dotes de imitación. Muere el 31 de marzo de 1996.

1906.- Nace el actor mexicano Óscar Pulido. Comienza su carrera en 1927 en una compañía de ópera, 11 años después entra al género de revista y luego participa en cine, con más de 150 películas, y en teatro con 80 obras como "Arsénico y encajes" y la "Criada malcriada". También destaca en el musical de Manolo Fábregas "Don Quijote de la Mancha" y actúa poco en televisión, en programas como “Mujeres, mujeres y algo más”. Muere el 16 de mayo de 1974.

1925.- Nace la cantante y actriz estadunidense Elaine Stritch. Famosa en el teatro de Broadway, como en las obras “Sail away” y “Company”; por sus incursiones en televisión (“One life to live”) y en filmes como “Romance and cigarettes”, “Cocoon” y “September”, además del documental "Elaine Stritch: shoot me”. Cuatro veces nominada al premio Tony y ganadora de un Emmy, es una figura clave en los musicales en su país entre los años 60 y 80. Muere el 17 de julio de 2014.

1939.- Nace en Portugal el director de cine, guionista y crítico Joao César Monteiro. Dirige cintas como "Le bassin de John Wayne" y "As bodas de deus". Escandaliza con el filme “Branca de neve”, que presenta 70 minutos con la pantalla en negro e imágenes de un cielo azul mientras se escuchan las vices de los actores, “una excelente película para ciegos”, declaró. Muere el 3 de febrero de 2003.

1942.- Nace el músico, fotógrafo y cantautor británico Graham Nash. Forma parte de la banda de pop británica The Hollies hasta 1967. Crea después la banda Crosby, Stills and Nash con David Crosby y Stephen Stills, a la que a veces se incorpora Neil Young. Lanza álbumes como “This path tonight” y escribe su libro de memorias “Wild tales”, además de destacar como fotógrafo premiado. Está en los salones de la Fama del Rock and Roll y de los Compositores, además de ser oficial de la Orden del Imperio Británico.

1946.- Nace el director de cine, actor, guionista y productor español Fernando Colomo. Su trabajo más comentado es la película "El efecto mariposa. También dirige “Isla bonita”, “Al sur de Granada”, “El caballero del dragón” y “Alegre ma non troppo”.

1947.- Nace la actriz estadunidense Farrah Fawcett, cuyo nombre completo es Mary Farrah Leni Fawcett. Se da a conocer con la serie de televisión "Los ángeles de Charlie"; protagoniza decenas de telefilmes y series durante dos décadas. Es nominada a los premios Emmy, se desarrolla en el teatro independiente y hace el documental “Farrah's story”. Muere de cáncer el 25 de junio de 2009.

1950.- Nace en España la actriz, vedette y presentadora de televisión Bárbara Rey, cuyo nombre real es María García García. Participa en el concurso Miss Mundo, filma 43 películas, se presenta en revistas musicales, encabeza el programa televisado de variedades “Palmarés”, lanza dos discos y es domadora de elefantes en un circo. Ha sido relacionada con el rey Juan Carlos de España.

1954.- Nace el director y guionista mexicano Alejandro Gamboa, entre cuyos filmes se encuentran "Perfume efecto inmediato", la trilogía: "La primera noche", "La segunda noche" y "La última noche", así como "El tigre de Santa Julia". También dirige programas cómicos como “La caravana” y “El güiri güiri y otros bichos”, además de series como “Flores de asfalto”.

1954.- Nace la modelo estadunidense Christie Brinkley, quien es conocida por sus tres apariciones en la portada de la "Sports Illustrated Swimsuit Issue", en 1979, 1980 y 1981. Actúa en los filmes “Safety in paradise” y “The Hamptons”. Escribe el libro “Timeless beauty” con consejos de belleza.

1961.- Nace la actriz estadunidense Lauren Lane. Alcanza notoriedad por su papel de "Chastity Claire 'C.C.' Babcock" en la serie “The nanny”. Debuta en la película "Interface" y tres años después vuelve a hacer mancuerna con el director en el filme "Positive I.D.". También trabaja en "Hunter" y en la serie "L.A. Law".

1963.- Nace la cantante de jazz y soul estadunidense Eva Cassidy. Crea una banda que lleva su nombre e interpreta temas como “Wade in the Water”, “Fields of gold” y “Red top”, destaca sobre todo su álbum “Songbird”. Muere el 2 de noviembre de 1996 por cáncer de piel.

1966.- Nace la actriz española Emma Ozores, quien pertenece a una importante saga de cómicos, actores y músicos. Trabaja en teatro clásico, musicales y revistas, así como en cine y televisión, por ejemplo en la serie "Farmacia de guardia: La última guardia". Destaca su veta cómica y en 2017 participa en el programa “Gran hermano VIP”.

1966.- Nace el músico y cantautor estadunidense Robert De Leo. Bajista, en 1985 funda la banda Stone Temple Pilots junto a su hermano Dean, el cantante Scott Weiland y el baterista Eric Kretz. Luego forma parte de la banda Army of Anyone y se reintegra a los Stone Temple Pilots en 2008.

1969.- Nace la actriz venezolana Mara Croatto. Trabaja al lado del grupo musical Menudo en la telenovela "Por siempre amigos", así como en el melodrama "La gata salvaje". También reconocida por sus papeles de villana en las telenovelas “Pobre diabla” y “María, María”.

1969.- Muere el actor londinense Boris Karloff, cuyo nombre verdadero es William Henry Pratt. Actúa en cine mudo y luego en filmes sonoros como "El último de los mohicanos", "El código penal”, "La momia", "El caserón de las sombras" y "Frankenstein", personaje que lo da a conocer a nivel mundial. Luego desarrolla su carrera en teatro, además de doblar voces en cintas animadas, entre ellas “Cómo el Grinch robó la Navidad”. Nace el 23 de noviembre de 1887.

1970.- Nace el cantante y guitarrista vasco Aitor Gorosabel Garai. Cofundador del grupo de heavy metal Su Ta Gar, con gran impacto en la escena musical euskaldun (vasca). La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha denunciado sus letras por considerar que promocionan el terrorismo.

1973.- El cantante Elvis Presley entrega al boxeador de peso pesado Muhammad Ali una bata con piedras preciosas y la leyenda “La elección del pueblo”, en tanto que el atleta regala a “El rey” unos guantes de boxeo con las frases “Eres el mejor” y “Para Elvis, mi mejor amigo, de Muhammad Ali”.

1977.- Nace la cantante y compositora colombiana Shakira, cuyo nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll. En 1996 edita su primer álbum, "Magia", y desde allí ha crecido hasta ser considerada una diva internacional de la música pop. También activista, crea la Fundación Pies Descalzos y la institución América Latina en Acción Solidaria (ALAS) para apoyar e impulsar el desarrollo educativo infantil en esa región del orbe, por lo cual recibe el premio Cristal del Foro Económico Mundial.

1978.- Nace la actriz uruguaya Bárbara Mori, quien se da a conocer por su trabajo en telenovelas como "Al norte del corazón", "Mirada de mujer", "Azul tequila", "Mirada de mujer. El regreso" y "Rubí". Luego dedica mayormente su tiempo al cine, género en el que se pueden citar producciones como "Inspiración" y "La mujer de mi hermano", así como al teatro, entre otros.

1979.- Muere por una sobredosis de heroína el cantante de rock Sid Vicious, cuyo nombre real es John Simon Ritchie. Miembro de la banda británica Sex Pistols, es acusado por la muerte de su novia, Nancy Spungen, acuchillada el 12 de octubre de 1978. Nace el 10 de mayo de 1957 en Londres.

1980.- Muere el compositor español Carmelo Larrea, quien escribe canciones como "Camino verde" y “Dos cruces”. De adolescente se une al Circo Hermanos Carrey, donde actúa como payaso y da vida al personaje “Polito”. Luego empieza a cantar y componer, es premiado por temas como “No te puedo querer” y triunfa en España y Latinoamérica. Nace el 7 de julio de 1908.

1985.- Una de las bandas más importantes de rock progresivo surgida a finales de los años 60, Yes, toca por primera vez en vivo en Argentina.

1987.- Nace el actor estadunidense Martin Ryan Spanjers, quien es conocido por su papel de "Rory Joseph Hennessy" en la serie "8 simple rules for dating my teenage daughter". Se inicia en la actuación a los siete años con la obra de teatro de "Peter Pan", trabaja en series como “Two of a kind” y “Daddio”, así como en las cintas “Home”, Little fish, strange pond” y “Sassy pants”.

1990.- Muere el modisto español Pedro Rodríguez, considerado el creador de la alta costura en España, al cumplir las directrices marcadas por la Cámara de París: creaciones exclusivas, presentar una colección por temporada en los propios salones y confeccionar las prendas en sus talleres. Abre su primera casa en 1918, pero hasta la fundación de otra en 1937 adquiere notoriedad; con la llegada del pret-a-porter cierra su firma en 1976. Nace en 1895.

1995.- Muere el actor británico Donald Henry Pleasence. Algunos críticos se referían a él como “el hombre de los ojos hipnóticos". Aunque es habitualmente asociado a papeles de villano, desarrolla una carrera extensa y trabaja con figuras de máximo prestigio, como Laurence Olivier, John Sturges y Woody Allen. Nace el 5 de octubre de 1919.

1996.- Muere el actor, bailarín, coreógrafo y director estadunidense Gene Kelly, cuyo nombre verdadero es Eugene Curran Kelly. Debita en Broadway en 1939 y en 1942 es contratado por la productora de filmes MGM. Protagoniza películas musicales como "Cantando bajo la lluvia" y "Un americano en París", además de dirigir “Hello, Dolly!”, y “The cheyenne social club”. Nace el 23 de agosto de 1912 en Pittsburgh.

1997.- Muere el actor, productor, director y guionista mexicano Raúl de Anda, mejor conocido como "El Charro Negro". Actúa en las películas "óQue viva México!", "Santa" y "El Charro Negro". Produce más de 120 filmes, tales como "Con los Dorados de Villa" y "La tierra del mariachi". Nace el 1 de julio de 1908.

2002.- La película de suspenso "Los otros", protagonizada por la actriz de origen australiano Nicole Kidman, bajo la dirección del español Alejandro Amenábar, se convierte en la triunfadora de los premios Goya con ocho estatuillas.

2007-. Fallece el músico, productor y arreglista Joe Hunter. Pianista de sesión y cofundador de la banda de estudio Funk Brothers de la compañía discográfica Motown Records, grupo que dirige entre 1959 y 1964. El documental “Standing in the shadows of Motown” muestra la contribución de los Funk Brothers en el sonido de esa disquera. Nace el 19 de noviembre de 1927.

2011.- La banda estadunidense The White Stripes anuncia su separación a través de su página web, en la que indica que no habrá más grabaciones ni actuaciones en vivo.

2012.- En Suecia, el cineasta británico Michael Winterbottom, recibió el premio honorario “Dragón” de manos de Marit Kapla, directora artística del Festival Internacional de Cine de Gotemburgo.

2014.- Muere el actor estadounidense Philip Seymour Hoffman. Ganador de un premio Oscar como Mejor Actor por la cinta “Capote”, es recordado en cintas como “Perfume de mujer”, “Boogie nights”, “Cuando un hombre ama una mujer” y “Juegos del hambre”. Crea la compañía teatral LAByrinth Theater, es profesor en la Universidad de Columbia. Nace el 22 de julio de 1967.

2015-. Muere el multipremiado guionista Stewart Stern. Su carrera en Hollywood abarca más de 50 años, durante los cuales escribe guiones de películas como “Rebelde sin causa”, “The last movie”, “The ugly american”, “Rachel, Rachel”, “Theresa” y el cortometraje “Benjy”, así como la miniserie de televisión “Sybil” y “Una Navidad para recordar”. En 2005 funda con el actor Tom Skerrit The Film School para la formación de escritores. Profesor y conferenciante, nace el 22 de marzo de 1922.

2016.- Fallece por sepsis el actor mexicano Juan Carlos Serrán. Debuta en la telenovela “Principess”, a la que le siguen “Bianca Vidal”, “El noveno mandamiento” y “Soy tu dueña”. También actúa en la película “Fast food nation” filmada en México y Estados Unidos. Nace en Argentina el 22 de enero de 1954.

