Jon Secada rinde tributo a Beny Moré en nuevo disco

MIAMI.

El cantante Jon Secada tiene bien presente lo que pasa en su natal Cuba y mientras afirma que no volverá a la isla hasta que haya libertades, se recrea con la música de sus raíces al lanzar el clásico Cómo fue, como parte de un disco tributo al ícono Beny Moré.

Es un homenaje a la carrera de Beny como uno de los cantantes más influyentes de la historia del bolero, el son y el mambo”, dijo Secada sobre el disco 'To Beny More, with Love' ('A Beny Moré con amor'), que saldrá a partir del 3 de marzo próximo.