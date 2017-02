Ellen Degeneres usa trama de 'Dory' para criticar a Trump

LOS ÁNGELES.

Ellen DeGeneres usó 'Buscando a Dory' para ilustrar su postura ante la reciente orden del presidente Donald Trump sobre inmigrantes y refugiados.

Trump ofreció una función de la película animada de Disney/Pixar en la Casa Blanca durante el fin de semana. DeGeneres hizo la voz del personaje principal.

La comediante y presentadora analizó la trama de la película en su programa de entrevistas el lunes. Mencionó que la pececita a la que dio vida está atrapada en un acuario "detrás de un gran muro", pero agregó que el muro "no tiene casi efecto" para evitar que Dory y sus amigos regresen al mar.

Agregó que a Dory la ayudan otras creaturas marinas "a pesar de que son de colores completamente diferentes porque eso es lo que uno hace cuando ve a alguien necesitado, lo ayuda".

Wanna know what I thought about Trump watching "Finding Dory" in the White House? Here ya go. https://t.co/43PHBjhu40

En ningún momento Degeneres mencionó al presidente Donald Trump, pero el mensaje fue claro debido al ambiente tenso que se vive en Estados Unidos con la situación de los inmigrantes.

La conductora aseguró que la próxima semana tal vez haría un comentario parecido con otra de sus películas.

Degeneres no es la primera celebridad en hablar sobre el muro, el actor estadunidense Ashton Kutcher estalló en furia en Twitter, al conocer la medida migratoria impuesta por el nuevo presidente de su país, Donald Trump, pues su esposa y madre de sus hijos, la también actriz Mila Kunis, tiene orígenes judíos y nació en la Ucrania de la ex Unión Soviética (URSS).

"¡Mi esposa llegó a este país con una visa de refugiada en medio de la Guerra Fría! ¡La sangre me hierve ahora mismo!", publicó en la red social logrando miles de retuits y mensajes de apoyo.

My wife came to this country on a refugee visa in the middle of the Cold War! My blood is boiling right now!

— ashton kutcher (@aplusk) January 29, 2017