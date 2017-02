'El Comandante' llega a los venezolanos a través de Internet

CARACAS.

A menos de 24 horas de que un canal colombiano estrenara la serie de "El Comandante", basada en la vida de Hugo Chávez, este martes se abrió la posibilidad de que los venezolanos la vean a través de internet. La telenovela no será transmitida en Venezuela debido a que Sony no vendió los derechos en el país, pero un portal y una organización no gubernamental informaron que podría verse en línea.

Bajo el título "venciendo la censura", la página de internet DolarToday, crítica del gobierno venezolano, difundió el primer capítulo de la producción que tomaron de Youtube y que estrenó la víspera el canal RCN de Colombia. La producción de Sony Pictures Television será transmitida también por los canales TNT, Telemundo y Televisa.

DolarToday indicó que decidió difundir la serie para "dar a conocer la verdad y propagar la información que el régimen chavista desee ocultar".

El portal de internet, cuyos creadores residen en Estados Unidos, ha sido acusado por el gobierno de promover una "guerra económica" a través de la difusión de un tipo de cambio que se emplea como marcado en el mercado negro, e influye en la fijación de los precios de muchos productos en la inflacionaria economía venezolana.

La organización no gubernamental local Espacio Público, que se dedica a la protección de los derechos de los periodistas y la defensa de la libertad de expresión, también colocó este martes en su cuenta de Twitter @espaciopublico el primer capítulo de la telenovela, que tomaron de YouTube, bajo la frase "burla la censura".

El director ejecutivo de Espacio Público, Carlos Correa, dijo que la organización decidió difundir la serie para darle el "derecho" a los venezolanos a decidir si quieren o no ver la producción sobre Chávez, quien dirigió los destinos del país por 14 años y murió en marzo de 2013 tras combatir un cáncer por casi dos años.

Correa indicó que Espacio Público corroboró que algunas empresas de televisión por cable, que operan en la frontera con Colombia, recibieron una "orden verbal" de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de no difundir la serie.

No hay ninguna decisión judicial ni razón para que pueda establecerse que no se vea una serie de este tipo porque está violando la constitución", agregó el activista.

Conatel, ente dedicado a la regulación del sector de las telecomunicaciones, negó que haya emitido alguna medida contra la serie "El Comandante", e indicó que el mensaje que colocó en su cuenta de Twitter invitando a reportar las empresas de cable que difundan la serie responde a una "investigación" interna que realiza el organismo.

"Vamos, pues, todos a reportar ese insulto a la memoria de nuestro comandante Chávez", señala el mensaje que colocó Conatel en su cuenta de la red social.

Algunos medios privados y activistas de derechos humanos han señalado al presidente Nicolás Maduro de imponer restricciones a la libertad de prensa y obligar a algunos medios a la "autocensura". Las autoridades han rechazado los señalamientos.

El número dos del oficialismo, diputado Diosdado Cabello, llamó la semana pasada a los seguidores del gobierno a emprender una campaña nacional en defensa de la memoria de Chávez y contra la serie "El Comandante", que el presidente Nicolás Maduro consideró como una "basura".

En algunas dependencias públicas comenzaron a colocarse algunos carteles en los que se lee "aquí no se habla mal de Chávez", en respuesta a la exhortación de Cabello.

Maduro, quien se identifica como "hijo de Chávez", anunció el domingo que esta semana se iniciaría la difusión en los medios estatales de un ciclo de documentales denominado "Chávez de verdad" para ir al "contraaque" y enfrentar a la serie que aseguró que busca "desfigurar" al líder político.

"Le tienen tanto miedo a Chávez que están inventando series para tratar de desfigurar a un verdadero líder y héroe popular de los pueblos de América Latina, del Caribe y del mundo", agregó.

Adán Chávez, ministro de Cultura y hermano mayor del fallecido presidente, anunció que el gobierno realizaría unas películas sobre Chávez con el apoyo de Cuba.

La telenovela, de unos 60 capítulos que cuenta con un elenco de 600 actores, fue escrita por el exministro de Comercio y columnista venezolano Moisés Naím, quien aseguró que la producción será una "ficción".

Chávez es encarnado por el actor colombiano Andrés Parra, que interpretó al narcotraficante Pablo Escobar en la popular serie "Pablo Escobar, el patrón del mal" de la televisora colombiana Caracol TV.

