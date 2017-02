La fiesta de Vives

CIUDAD DE MÉXICO.

Para el músico y compositor Carlos Vives la identidad de la música latinoameri­cana comparte los mismos valores que se pueden escuchar en los diferentes ritmos que se manifiestan en mayor o menor medida en los países que for­man este bloque del continente.

Para el colombiano, los valores de unidad, fraternidad, amor y roman­ticismo, entre otros, son parte de la identidad musical de los países de habla hispana, sin embargo es eso lo que —opinó— se puede encon­trar en los habitantes de estos lu­gares, y es justo ese mensaje el que el músico quiere llevar a to­dos los latinos con su música.

“Escogí trabajar la músi­ca que heredé en mi tierra, la que nos dejaron varias ge­neraciones de colombia­nos, que son expresiones de nuestro pueblo. Yo elegí trabajar con nuestra mú­sica y como lo dije desde el principio, no soy fol­clorista y no creo que lo que haga sea folclore, estamos alimentando a la industria con algo que es nuestro patri­monio cultural como pueblo. La música de Colombia no es dife­rente a la del resto de Latinoamérica, hay un mensaje en la música latinoa­mericana, la mú­sica mexicana ha sido ejemplo de esa grande­za, y si se busca ese mensaje y esa razón de ser en nues­tra música, van a encontrar un ser humano maravilloso, un ser humano que uno quiere ser, ser esa expresión de muchos artistas de mi pueblo que se quedaron en nuestros corazones.

“Yo quiero ser eso y creo que ése es nues­tro mensaje obligado, de fraternidad, her­mandad, amor, romanticismo, de contar nuestra historia, de ingenio, de cosas di­vertidas, de cosas agradables, creo que eso tiene la historia de la música latinoamericana que es muy hermosa. Pienso que ése es el mensaje que ha tenido la mú­sica de nuestros pueblos y es un mensaje que no se puede perder, creo que esos valores no cambian, cambian los tiempos y las ideolo­gías, pero los valores no porque son los que nos mantienen compartiendo la vida entre todos y yo procuro serle fiel a ese mensaje”, señaló Vives, quien se encuentra en México, durante un encuentro con los medios de comunicación.

La relación especial que mantiene el in­térprete de La bicicleta, La gota fría y Ella es mi fiesta con México, no es algo que se haya gestado a partir de su carrera como ar­tista, sino desde que, siendo un niño, sus pa­dres y sus abuelos lo expusieron a la música de compositores mexicanos como José Al­fredo Jiménez, Armando Manzanero y Juan Gabriel.

Si bien Vives es uno de los exponentes de la música colombiana más reconocidos fuera de su país, en un lugar como Estados Unidos se siente representado por la cultura mexicana, y en el resto del mundo gracias a las aportaciones culturales y económi­cas que México ha hecho, por lo que le es complicado entender el tipo de ataques que nuestro país ha recibido por parte del presi­dente Donald Trump.

“Para uno es muy raro cuando alguien ofende algo que siempre ha querido, es difí­cil de entender desde el punto de vista sen­timental. Como latinoamericano he tenido una relación muy es­pecial con México, cultural, en el cine, en la música, de identificar­me con una cultura que me repre­senta, aunque sea colombiano me siento representado por la cultura mexicana en cualquier parte del mundo, por su educación, por lo que ha hecho México y ha tocado a los pueblos latinoamericanos y del mun­do. Es difícil cuando se ofende a una cultura que uno quiere, que se le tiene mucho apre­cio, que uno tiene personajes que quiere mucho de esa cultura.

“En un país como Estados Unidos yo me siento representado por el pueblo mexica­no, no se puede negar la importancia dentro del desarrollo de un país como Estados Uni­dos de la fuerza de trabajo del mexicano, no creo que se pueda negar eso, a veces pien­so que se queda en política porque la iner­cia de un país tan grande, de una cultura tan grande como la mexicana, que ha llegado a aportar en el crecimiento de un país, es una realidad, como que también hoy depende­mos de todos”, puntualizó el cantante.

El colombiano —quien el pasado 23 de enero presentó el video Al filo de tu amor, el segundo sencillo de su próximo álbum, Vives, y con la cual ha alcanza­do más de seis millones de reproduccio­nes en YouTube— se encuentra de visita en México ya que mañana se presenta­rá en el Auditorio Nacional con su gira La fiesta de todos.

“Estoy muy agradecido con la vida, con México por la oportunidad que nos da de tocar en el Auditorio, es un escenario en el que todo artista quie­re cantar. Digamos que hemos tra­bajado por muchos años, hemos viajado por diferentes lugares de la República Mexicana promocio­nando las canciones y... siempre he dicho que cualquier excusa es buena para venir a México.

“Hay mucha felicidad de poder acceder a un escenario tan importante, el año pasa­do fue la primera vez que pu­dimos acceder a este lugar y fue una fiesta increíble en un lugar mágico, que esta vez no será la excepción”, agregó el colombiano que el viernes se presentará en Monterrey, y el sábado en Guadalajara.

Durante esta visita Vives aprovechó para adelantar que será este 2017 cuando salgan algunos proyectos de duetos en los que ha estado trabajan­do, sin señalar una fecha exacta o un artista en parti­cular. Puntualizó que algunos de estos proyectos —iniciativa de su disquera— están relacio­nados con personajes que ya han “desapare­cido”.

hch