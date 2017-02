Efemérides: Enrique Guzmán, 74 años del rey del rock mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.

Un 1 de febrero nacieron los actores Clark Gable, Brandon Lee y Michael C. Hall (Dexter), la dramaturga argentina María Elena Walsh, la princesa Estefanía de Mónaco, el director Alejandro Galindo y los cantantes Enrique Guzmán, Don Everly, Rick James, Jani Lane (Warrant), Lisa Marie Presley y Harry Styles (One Direction); mientras que fallecieron los actores Buster Keaton y Yoya Martínez, la cronista social Hedda Hopper, los cineastas Alejandro Galindo y Rodolfo de Anda, el jazzista cubano Ramón Santamaría, la cantante Sara González y la creadora del género de las telenovelas mexicanas Fernanda Villeli.

1901.- Nace el actor estadunidense Clark Gable. Apodado “el rey de Hollywood”, es uno de los actores más taquilleros del cine mundial. Comienza su carrera en teatro, luego trabaja en el cine mudo, pasa con éxito al sonoro y actúa en películas como “Un alma libre”, "Sucedió una noche", "Rebelión a bordo", "Lo que el viento se llevó" y "Mogambo". Muere el 16 de noviembre de 1960.

1930.- Nace la argentina María Elena Walsh, destacada dramaturga, poetisa, realiza programas de televisión, presenta espectáculos teatrales para niños, además de componer canciones infantiles y folclóricas. Autora de libros y discos de poemas, canciones y cuentos cortos como "Otoño imperdonable”, “Hecho a mano" y "Cancionero contra el mal de ojo", así como sus memorias “Novios de antaño”. Muere el 10 de enero de 2011.

1937.- Nace el músico estadunidense Isaac Donald Everly, mejor conocido como Don Everly. Debuta en radio a los ocho años; desde adolescente integra con su hermano Phil el dueto The Everly Brothers con gran éxito. En 1973 los hermanos se separan y Don hace carrera en solitario, aunque esporádicamente tocan juntos e incluso lanzan discos como “Songs our daddy taught us”. El dúo forma parte de los salones de la Fama del Country y del Rock and Roll.

1937.- Nace el arquitecto y músico argentino Gerardo Masana. Fundador del grupo Les Luthiers en 1967. Apodado “El flaco”, compone las primeras obras (como la “Cantata Modatón”, que luego renombran “Laxatón”), crea los primeros instrumentos informales (como el bass-pipe a vara) y echa las bases de la reconocida agrupación. Muere el 23 de noviembre de 1973 tras una enfermedad.

1939.- Nace en Egipto el cantante y compositor francés de música pop Claude François. Llamado “Clo-clo” por sus seguidores, triunfa con temas como “Bella, bella, bella”, “El teléfono llora” y “Si yo tuviera un martillo”; compone la canción “Comme d'habitude”, que Paul Anka traduce como “My way”. Funda una casa discográfica y una cadena de revistas, además de abrir una tienda de maniquíes. Muere electrocutado en un accidente doméstico el 11 de marzo de 1978.

1942.- Nace el músico británico, actor, director, guionista y compositor Terry Jones. Miembro del grupo humorístico Monty Python. Compone obras para las películas del grupo y fuera de él. En 2016 se le diagnostica afasia progresiva primaria, una especie de demencia. Recibe un premio Bafta en reconocimiento a su trayectoria y aportación al cine y la televisión.

1943.- Nace en Caracas, Venezuela, el cantante mexicano Enrique Guzmán. Funda con Jesús y Armando Martínez el grupo Los Teen Tops, con el que logra gran éxito con temas de rock and roll en México. Graban dos discos y luego él se separa. Como solista incursiona en cine, televisión y teatro. Lanza 72 álbumes, 13 de ellos de oro. Asiduo radoiaficionado, ha prestado su ayuda tras los terremotos de 1985 en México y el paso del huracán Gilberto en Cancún.

1947.- Nace el director de cine y guionista español Francesc Bellmunt. Interviene en 20 largometrajes, de los que destacan los documentales "La nova cançó", "Canet rock" y "La torna", así como las comedias "La orgía", "Radio speed", "La quinta del porro" y "Un parell d'ous", además de las ficciones históricas "El complot de los anillos" y "Monturiol, el señor del mar".

1948.- Nace el bajista estadunidense, compositor, productor y cantante de música disco, funk y soul Rick James, cuyo nombre real era James Johnson Jr. Su primer grupo es The Mynah Birds, junto a Neil Young y Bruce Palmer. En el Reino Unido lidera el grupo Main Line. A su regreso a estados Unidos reinicia su carrera como cantautor y productor con su banda de soporte The Stone City Band. Destaca su tema “Super freak”. Muere el 6 de agosto de 2004.

1964.- Nace el actor británico Linus Roache. Debuta en 1971 en la serie "Onedin line". Actúa en películas como "Before the rains", “Batman begins” y “Crónicas de Riddle”, además de en programas de televisión "La Ley y el orden" y “Vikings”, entre otras.

1964.- Nace el cantante y músico estadunidense Jani Lane, cuyo nombre verdadero es John Patrick (Kennedy) Oswald. Compositor y letrista principal de Warrant, una banda de glam metal que tiene éxitos como “Cherry pie” y “Heaven”. También toca bajo, guitarra y batería. En 2008 se hace solista. Muere el 11 de agosto de 2011.

1965.- Nace en Mónaco la princesa Estefanía María Isabel Grimaldi Kelly. Cantante de pop que lanza cuatro álbumes, diseñadora de trajes de baño, artista de circo y modelo. Actualmente presidenta honorífica del Festival Internacional de Circo de Montecarlo.

1965.- Nace el actor estadunidense Brandon Lee, hijo del actor Bruce Lee. Aprende artes marciales, entre ellas la técnica "Jeet kune do". Modela, trabaja en comerciales de televisión y actúa en filmes como “Showdown in Little Tokyo” y “Rapid fire”. Muere el 31 de marzo de 1993 durante la filmación de la cinta “El cuervo”.

1965.- Nace la actriz estadunidense de cine y televisión Sherilyn Fenn. Su debut cinematográfico se produce con un papel secundario en la comedia "The wild life", a la que “Uno de las chicos”, “De ratones y hombres” y "Trashin": patinar o morir", además de series como “Twin peak”, “Gilmore girls” y “Boston public”.

1966.- Muere el actor, escritor y director estadunidense Buster Keaton, cuyo nombre verdadero es Joseph Francis Keaton. Considerado una de las figuras más importantes de la historia del cine mudo y uno de los grandes maestros del slapstick. Actúa en “Candilejas”, “El mundo está loco, loco”, "El maquinista de la general" y "El héroe del río". Nace el 4 de octubre de 1895.

1966.- Muere la actriz y cronista estadunidense Hedda Hopper cuyo nombre real es Elda Hurry. Luego cambia su nombre y toma el apellido de su marido, DeWolf Hopper, de quien se divorcia. Tras actuar en más de 120 filmes como “Virtues wifes”, se convierte en cronista social y escribe la columna de chismes del espectáculo “Hedda Hopper's Hollywood”. Tiene un activo papel en la cacería de brujas contra actores, directores y personalidades que consideraba comunistas. Nace el 2 de mayo de 1885 en Pennsylvania.

1968.- Nace la actriz, cantante y compositora estadunidense Lisa Marie Presley, hija del astro del rock Elvis Presley y heredera única de la fortuna de su padre. Ha editado tres álbumes y lanzado temas como “People” como parte de la banda sonora de la serie “The walking dead”. Practica la Cienciología.

1968.- Nace el cantante argelino Hasni Chakroun, mejor conocido como Cheb Hasni. Una de las grandes figuras de la música rai y de los cantantes más populares del Magreb. Muere el 24 de septiembre de 1994 cuando un fanático religioso le dispara.

1969.- Nace en la Ciudad de México el actor, conductor y locutor Juan Carlos Nava, mejor conocido como "El Borrego". Actúa en las telenovelas "Luz y sombra", "Confidente de secundaria", "Mi pequeña traviesa" y "Soñadoras". Participa en el "reality show" "Big brother VIP 3". Conduce el programa de televisión "Guerra de chistes", además de ser locutor en radio.

1969.- Nace el actor estadunidense Brian Krause. Conocido por su personaje de "Leo Wyatt" en la serie de televisión "Charmed" y por su debut en la película "El regreso a la Laguna Azul".

1969.- Nace el músico y cantautor estadunidense Patrick “Pat” George Wilson. En 1992 entra como baterista a la banda de rock alternativo power pop Weezer, para la que escribe temas como “Automatic”, al tiempo que es vocalista y guitarrista de su banda, The Special Goodness. Ha grabado 14 álbumes, además de colaborar con otros artistas.

1971.- Nace el actor estadunidense Michael C. Hall. En 1999 tiene su primera oportunidad en el teatro de circuito de Broadway con "Cabaret" y destaca por sus dotes musicales. En televisión se estrena con "Bereft", pero es en 2001 cuando salta a la fama con su papel de "David Fisher" en "A dos metros bajo tierra". Es protagonista y productor de la serie "Dexter".

1972.- Nace el actor y cantante puertorriqueño de hip hop y reggaetón Tegui Calderón Rosario, conocido como Tego Calderón. Con su álbum "El Abayarde" consigue ganar popularidad. Actúa en filmes como “Illegal tender” y en tres cintas de “Rápidos y furiosos”, además de participar en el documental “Bling'd: sangre, diamantes y el hiphop”.

1973.- Nace el mexicano Alfonso Pichardo, vocalista del grupo de synthpop Moenia, en 1999 ocupar el lugar de Juan Carlos Lozano. Entre los éxitos de la banda, que lanza seis álbumes, están "Manto estelar" y "En qué momento". En solitario lanza el disco “Equivocal”.

1975.- Nace el rapero y productor estadunidense Big Boi. Miembro del dúo de hiphop Outkast. También es conocido por los alias "Daddy fat sacks", "Lucious left foot", "Billy ocean", "Hot tub Tony" y "Francis the savannah chitlin" pimp".

1979.- Nace en Sonora, México, el cantante y compositor Valentín Elizalde Valencia, llamado "El Gallo de Oro". Enfocado a la música de tambora o banda sinaloense, compone temas como “Corrido del compa Carlos”, “El escape del Chapo” y “Hoy no”, lanza nueve discos de estudio. Muere acribillado el 25 de noviembre de 2006 después de actuar en un palenque de Reynosa, Tamaulipas.

1987.- Nace la actriz, bailarina y cantante estadunidense Heather Elizabeth Morris. Famosa por su papel de "Brittany S. Pierce" en la serie musical "Glee". Es una de las bailarinas de Beyoncé en la gira "World experience Beyoncé" y, posteriormente en la minigira promocional "Single ladies".

1989.- Muere de cáncer el vocalista y barítono de The Platters, Paul Robi. La agrupación alcanza éxitos con el disco "Only you", del que se desprenden los temas "My prayer" y "You'll never know", además de lanzar temas como “The great pretender”. Nace el 20 de agosto de 1931.

1991.- Muere Carol Dempster, actriz cinematográfica estadunidense de la época del cine mudo. Tiene una notable carrera cinematográfica en los años 20 y actúa con John Barrymore, Richard Barthelmess, William Powell, Ivor Novello, y W.C. Fields. Destacan cintas como "América" y "Sally of the sawdust", también dirigidos por Griffith. Se retira en 1929. Nace el 9 de diciembre de 1901.

1994.- Nace el cantante y compositor Harry Styles. Es miembro de la "boy band" One Direction. En su carrera con el grupo ha compuesto temas como "Taken", "Everything about you", "Same mistakes", "Back for you" y "Summer love", que se desprenden de "Up all night" y "Take me home".

1999.- Muere el director, guionista, argumentista y actor mexicano Alejandro Galindo, quien a lo largo de su carrera dirige principalmente cine urbano en filmes clásicos como "Cuando México duerme", "Campeón sin corona", "Esquina bajan" y "La isla maldita". En total realiza más de 80 películas, además del documental “Teotihuacan, tierra de emperadores”. Nace el 14 de enero de 1906.

2002.- Muere la actriz, cantante y escritora alemana Hildegard Knef. Inicia su carrera a finales del Tercer Reich en películas que se exhiben poco después de la guerra, como “Los asesinos están entre nosotros”. En los 50 viaja a Estados Unidos, donde participa en cintas como “Las nieves del Kilimanjaro”, cambia el cine por Broadway. Nace el 28 de diciembre de 1925.

2003.- Muere a los 86 años el jazzista cubano Ramón Santamaría, conocido como "Mongo Santamaría". Percusionista y director de orquesta es considerado el conguista con mayor influencia en el desarrollo del jazz latino. Toca en las orquestas de Dámaso Pérez Prado y Tito Puente, para luego trabajar como solista. Gana un Grammy y graba 40 álbumes. Nace en La Habana el 7 de abril de 1917.

2009.- Muere la actriz chilena Ofelia Martner Semblett, mejor conocida como Yoya Martínez. Debuta en los escenarios en 1939, a los 27 años. En tanto que en televisión comienza con la serie “Incomunicados”. Es conocida especialmente por su papel de la "señora Hildita" en el programa "Los Venegas". Además de su carrera en televisión tiene una amplia trayectoria en el teatro. Nace el 27 de agosto de 1912.

2009.- Fallece a causa de un paro cardiaco la escritora Fernanda Villeli, creadora de 54 telenovelas como "Senda prohibida", "El maleficio" y "El derecho de nacer". María Ofelia Villenave, su verdadero nombre, comienza su carrera en la estación de radio XEW. Nace el 14 de mayo de 1921.

2010.- Fallece el productor y cineasta mexicano Rodolfo de Anda, tras permanecer algunos días hospitalizado por la trombosis y diabetes que lo aquejaban. Participa en 150 películas, entre ellas "Campeón sin corona" y "El hijo del charro negro". Nace el 6 de julio de 1943.

2012.- Muere la cantante y compositor cubana Sara González. Fundadora del Movimiento de la Nueva Trova y uno de sus principales exponentes. Produce música para cine, televisión y radio, además de participar en varios discos colectivos. Nace el 13 de julio de 1951.

2014.- Muere el actor, director, productor y guionista austriaco Maximilian Schell, ganador del Oscar en 1961 por "Judgment at Nüremberg". Participa en más de 90 películas como "El baile de los malditos", “Vencedores y vencidos”, "Un lugar muy lejano", “El abismo negro”, “Julia” y "Cuestión de sangre". Dirige "Marlene" y "En busca de la libertad". Nace el 8 de diciembre de 1930.

2015.- Muere el pianista francés de origen italiano Aldo Ciccolini. Debuta a los 16 años, se convierte en maestro en la interpretación de Franz Liszt, graba a compositores franceses como Erik Satie, Jules Massenet y Alexis de Castillon. Nace el 15 de agosto de 1925.

2016.- Muere el cantante músico Jon Bunch. Comienza su carrera a los 16 años en la banda de hardcore Reason to believe, que luego se convierte en el grupo emo/post hardcore Sense Field. Se une después a Further Seems Forever hasta 2006, cuando se separa. Su más reciente EP “Rock and roll party foul” es con Lucky Scars. Nace el 25 de octubre de 1970.

