Peter Capaldi anuncia su retiro de 'Doctor Who'

CIUDAD DE MÉXICO.

El actor británico Peter Capaldi anunció que se mantendrá como "Doctor Who" hasta finales de 2017 y que su retiro de la emblemática serie será en el especial de Navidad de este año.

Capaldi fue entrevistado en el programa de la BBC, "Radio 2", de Jo Whiley, donde habló de las temporadas que llegarán en la primavera y reveló que las próximas etapas serán las últimas en las que intervendrá.

"Uno de los grandes privilegios de ser ‘Doctor Who' es ver el mundo en su mejor momento. Desde nuestro brillante equipo de producción y equipo creativo, trabajando para la mejor cadena televisiva del planeta, para los espectadores y fans con una gran creatividad, generosidad e inclusividad que apuntan a un brillante futuro. No puedo agradecer a todos de manera suficiente. Ha sido cósmico", expresó en la charla.

La temporada número 10 de "Doctor Who" y la última de Capaldi podrá verse en América Latina sólo a través de Syfy en el segundo trimestre del presente año, se informó mediante un comunicado de prensa.

Capaldi ingresó al TARDIS (Time and Relative Dimensions in Space; "Tiempo y dimensiones relativas en el espacio" en español) en 2013, y dejará el icónico rol en el especial de Navidad de 2017, después de tres series. El británico fue presentado como el "Dr. Who" número 12.

La temporada final de Peter Capaldi también marca la última participación del escritor y productor ejecutivo Steven Moffat, por lo que prometió ser un evento imperdible en la historia de la televisión.

"Cuatro años antes de pensar en ser parte de ‘Doctor Who', o incluso antes de conocerlo, quería trabajar con Peter Capaldi. No podía imaginar el día en el que estaríamos parados en el TARDIS juntos.

"Al igual que Peter, me estoy enfrentando a dejar el mejor trabajo que he tenido, pero sabiendo que lo hago en compañía del mejor, el más amable e inteligente de los hombres, hace un poco dulce el final más triste", expresó Moffat, escritor y productor ejecutivo de la emisión.

Capaldi estará acompañado por Pearl Mackie ("Bill") y Matt Lucas ("Nardole"); la nueva entrega tendrá apariciones especiales de David Suchet y Michelle Gomez.