LOS ÁNGELES.

El actor mexicano Diego Luna protagonizará la nueva versión de Scarface que prepara el estudio Universal y que finalmente no contará con Antoine Fuqua como director.

Los medios especializados The Hollywood Reporter y Variety desvelaron hoy importantes novedades acerca de este proyecto que reimaginará la célebre historia de Scarface, llevada a la pantalla en 1932 de la mano del cineasta Howard Hawks y en 1983 bajo las órdenes del director Brian de Palma y con el actor Al Pacino.

Fuqua, responsable de filmes como Training Day (2011) o la reciente reinterpretación del western The Magnificent Seven (2016), figuraba como el realizador de la nueva Caracortada, pero en última instancia no se pondrá al frente de esta cinta ya que concentrará sus esfuerzos en la secuela de The Equalizer (2014).

Al mismo tiempo se dio a conocer que el mexicano Diego Luna será el actor principal del remake de El Precio del Poder, que girará en torno al ascenso y caída de un gángster latino en Los Ángeles.

Según Variety, el último borrador del guión de la nueva Scarface tiene la firma de Terence Winter, el creador de la serie Boardwalk Empire.

Luna protagonizó junto a la actriz Felicity Jones la cinta Rogue One (2016), la primera película derivada de la saga de Star Wars y que, hasta la fecha, ha recaudado más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo, de acuerdo con los datos del portal especializado Box Office Mojo.

Entre los proyectos futuros del mexicano aparece también la nueva versión de Flatliners (Línea Mortal, 1990), la película de Joel Schumacher que protagonizaron Kiefer Sutherland, Kevin Bacon y Julia Roberts.

