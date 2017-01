Orden migratoria de Trump nos hace ver estúpidos: Schwarzenegger

CIUDAD DE MÉXICO.

El actor y exgobernador republicano de California, Arnold Schwarzenegger consideró que las políticas migratorias que ha girado el nuevo presidente Donald Trump son ‘una locura’.

Fue gobernador de California de 2003 hasta 2011.

Asimismo, expuso que la falta de preparación detrás de estas medidas, hacen ver a los estadunidenses como ‘estúpidos’.

Schwarzenegger dijo saber cuál es el interés de Trump al promover el freno al flujo migratorio, y dijo que la disposición de la orden migratoria ha sido errónea y de manera apresurada.

El exgobernador de California nacido en Austria, condenó que el presidente republicano aplique medidas para que los grupos de migrantes sean limitados a desarrollar su trabajo o para tramitar su residencia.

I've been thinking a lot about this quote from President Lincoln. We are not enemies. We are all Americans. pic.twitter.com/3bUlXGyAew

— Arnold (@Schwarzenegger) 10 de noviembre de 2016