Para el actor Guy Pearce la música es su terapia

CIUDAD DE MÉXICO.

Aunque es mayormente conocido por su participación en cintas como Iron Man 3 (2013) o El discurso del rey (The King’s Speach, 2010) o las películas para televisión australianas sobre el héroe Jack Irish, Guy Pearce aseguró que prefiere la música para desahogar sus demonios.

Vía telefónica desde Mel-bourne, Australia, el actor aseguró que “es agotador” estar en pose todo el tiempo, por lo que a través de una de las bellas artes, es que puede sentirse del todo a gusto consigo mismo.

“Me gusta tener tiempo para mí y para hacer cosas como mi música. En casa tengo un pequeño estudio y para mí es importante ser yo mismo porque es agotador pretender todo el tiempo. En noviembre de 2014 lancé un álbum (Broken Bones) e hice una pequeña gira en Australia. Y ahora estoy trabajando en uno nuevo, que espero tener listo este año, aunque no sé exactamente para cuándo.

“Trato de ser muy personal con la música que escribo, me gusta expresarme y no sólo a los personajes que interpreto, debo ser honesto. Crear música me permite ser muy emocional y componer es algo que realmente me satisface. Espero que le guste a la gente, porque entiendo que lo que hago no es para todos, pero para mí es como una terapia”, dijo.