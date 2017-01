Efemérides: Justin Timberlake, 36 años y canta, baila y hasta actúa

CIUDAD DE MÉXICO.

Un 31 de enero nacieron el cantante Justin Timberlake, los músicos Harold Wayne Casey, Johnny Rotten (Sex Pistols) y Phil Manzanera (Roxy Music), los actores Jean Simmons, Rubén Zepeda Novelo, Portia de Rossi, Roberto Palazuelos y Minnie Driver, el cantautor argentino Atahualpa Yupanqui, el tenor Mario Lanza, el compositor mexicano Carlos Jiménez Mabarak. Además murieron el compositor mexicano Alfonso Esparza Oteo y el magnate cinematográfico Samuel Goldwyn, al igual que los directores de cine Yves Allegret y George Abbot.

1902.- Nace la actriz estadunidense Tallulah Bankhead. Aunque actúa en filmes como “Tarnished lady”, “Lifeboat” y “A royal scandal”, es en el teatro donde destaca, sobre todo en Broadway y Londres. Hace el papel de “La viuda negra” en la serie de televisión “Batman” y conduce el programa radiofónico “The big show”. Muere el 12 de diciembre de 1968.

1908.- Nace el cantante, músico, escritor y compositor Atahualpa Yupanqui, cuyo nombre real es Héctor Roberto Chavero. Uno de los máximos referentes del folclore argentino, es autor de obras como "Viene clareando", "El arriero", "La pobrecita" y "Milonga del peón de campo". Muere el 23 de mayo de 1992.

1915.- Nace el conductor estadunidense Garry Moore, cuyo verdadero nombre es Thomas Garrison Morfit III. Famoso presentador, guionista y humorista de los 50 y 60, destaca sobre todo su labor en el programa de televisión “The Garry Moore show”, en el cual trabajan artistas como Woody Allen y Carol Burnett. Muere el 28 de noviembre de 1993.

1916.- Nace el compositor mexicano Carlos Jiménez Mabarak. Catedrático y pianista, crea música para teatro infantil, cine, radio, sinfónicas, coral, orquestas de cámara y para uso escolar, así como las óperas “Misa de seis” y “La Güera Rodríguez”. Es titular de la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez. Sus obras incluyen música electrónica y dodecafónica. Muere el 21 de mayo de 1994.

1921.- Nace el actor y tenor estadunidense Mario Lanza, cuyo nombre es Alfred Arnold Cocozza Lanza. Interpreta temas como "That midnight Kiss” y actúa en nueve películas, las más famosas: "El gran Caruso" y "Dos pasiones y un amor". Muere el 7 de octubre de 1959.

1921.- Nace el actor estadunidense John Agar. Trabaja en westerns, varios de ellos junto a John Wayne como en “Fort Apache” y “She wore a yellow ribbon” (“La legión invencible”), así como en "Arenas de Iwo Jima". Muere el 7 de abril de 2002.

1921.- Nace en Estados Unidos la actriz Joanne Letitia Lacock , mejor conocida como Joanne Dru. Es conocida por sus interpretaciones con los directores Howard Hawks y John Ford. Trabaja en los filmes "Río rojo", "La legión invencible" y "El político". También actúa en televisión. Fallece el 10 de septiembre de 1996.

1923.- Nace la actriz estadunidense Carol Channing. Trabaja en cine, televisión, teatro. Es la primera artista en presentarse en el medio tiempo del Súper Tazón de Futbol Americano, en 1960, y la primera en repetir, en 1972. Destaca en producciones como, "Los locos Addams" y "Alicia en el país de las maravillas", así como en la obra “Hello, Dolly!” Gana tres premios Tony, un Globo de Oro y una nominación al Oscar. En 2002 edita sus memorias “Just lucky, I guess”.

1927.- Nace el actor estadunidense Jerry Haynes. Conocido por el nombre de su personaje "Mr. Peppermint", que interpreta durante 30 años para uno de los programas infantiles más longevos de la televisión estadunidense. Aparece en más de 50 películas, entre ellas “Robocop” y “Boys don't cry”, al igual que en series como “Dallas”. Muere el 26 de septiembre de 2011.

1928.- Nace en Atlanta, Estados Unidos, el músico, compositor y vocalista Chuck Willis. Cantautor de rythm and blues, compone obras como “I feel so bad”, “It´s too late”, “C.C. Rider”, “What I am living for” y “Hang up my rock and roll shoes”. Muere el 10 de abril de 1958 por peritonitis.

1929.- Nace en Londres la actriz Jean Simmons, nominada al Oscar como Mejor Actriz Secundaria por “Hamlet” y como Mejor Actriz por “Con los ojos cerrados”. Otras cintas en las que participa son "Cadenas rotas", "César y Cleopatra", "Narciso negro" y "Espartaco". También reconocida con dos Globos de oro y un Emmy por su actuación en “El pájaro espino”. Muere el 22 de enero de 2010.

1931.- Nace en Mérida, México, el locutor, actor, cantante y compositor Rubén Zepeda Novelo. Casado con la también cantante y actriz mexicana María Victoria. Actúa en filmes como “Cucurrucucú, paloma” y “Cuatro copas”, así como en la serie de televisión “Los Beverly de Peralvillo”, entre otras. En 1961 graba un disco de larga duración, así como trova yucateca. Muere el 15 de junio de 1974.

1935.- Nace la cupletista y actriz española Lilian de Celis, quien figura entre las más destacadas cantantes de ese género tras la Guerra Civil. Actúa en 16 películas, varias de ellas en el papel principal, además de presentar el programa de radio “Aquellos tiempos del cuplé”. También trabaja en cine, teatro y televisión mexicanos.

1937.- Nace la actriz estadunidense Suzanne Pleshette, recordada como la maestra “Annie Hayworth” en la película "Los pájaros". También filma "Oh, god! book II", "Hot stuff" y "Target: Harry", entre otras cintas. Estrella de Broadway y continuamente presente en programas de televisión, presta su voz a varios personajes de dibujos animados, en filmes como “El rey león 2”. Muere el 19 de enero de 2008.

1938.- Nace Beatriz de Orange-Nassau. Reina de Holanda durante 33 años, es considerada una de las jefas de Estado más sobresalientes y capaz. El 28 de enero de 2013 anuncia su abdicación en favor de su hijo, el príncipe Guillermo, lo que se hace efectivo el 30 de abril y se convierte así en princesa de los Países Bajos.

1942.- Nace la actriz italiana Daniela Bianchi. En 1960 participa en el concurso Miss Universo, en la cual gana la categoría de “miss fotogénica”. Tres años después participa en el filme “Desde Rusia con amor” de la saga de "James Bond". Después realiza películas más bien discretas y en 1968 se retira. Aparece en una parodia del espía británico conocida como "Operación 000", de 1990.

1942.- Nace el director de cine, escenógrafo, pintor, artista plástico y escritor británico Derek Jarman. Activista por los derechos de los homosexuales. Filma cintas como “The garden”, “Sebastisane”, “Eduardo II”, entre otras. Diagnosticado VIH positivo, muere el 19 de febrero de 1994.

1950.- Muere el compositor mexicano Alfonso Esparza Oteo, autor de "Un viejo amor", "India bonita", "Pecadora", "Rondalla" y "Albur de amor". Con Mario Talavera e Ignacio Fernández Esperón forma el Trío Veneno. Es director de la Orquesta Típica Presidencial, además de fundador y líder del Sindicato Mexicano de Autores, Compositores y Editores de Música, así como de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Recibe la Medalla al Mérito en reconocimiento a su labor en favor de la música mexicana. Nace el 2 de agosto de 1894.

1951.- Nace el músico, cantautor y productor estadunidense Harry Wayne Casey, ex integrante de K.C. and The Sunshine Band. Crea éxitos como "Boogie shoes", "It's the same old song", "Please don't go", "Shake, shake, shake", “That´s the way I like it” y “Boogie man”. Ganador de tres premios Grammy, su más reciente álbum es “Feeling you! The 60's”.

1951.- Nace el guitarrista, compositor y productor británico-colombiano Phil Manzanera. Toca con los grupos Quiet Sun y Roxy Music. Trabaja con su amigo David Gilmour en sus discos como solista, sus giras y componen juntos temas como “A momentary lapse of reason” de Pink Floyd. En solitario tiene discos como “The sound of blue”, al tiempo que produce para artistas como Héroes del silencio, Los mosquitos, Humberto Pernett, Aterciopelados, entre otros.

1954.- Nace el músico holandés Adrien Vandenberg. Guitarrista de hard rock y heavy metal, graba tres discos con la agrupación Teaser, que luego cambió de nombre a Vandenberg, en 1987 se incorpora al grupo Whitesnake durante la década de los 80 y posteriormente se une a Manic Eden. Se retira para dedicarse a pintar.

1956.- Nace el músico, compositor y cantante británico John Lydon, conocido como Johnny Rotten. Fundador y vocalista de Sex Pistols, grupo de que surge en 1975 y termina en 1978. Luego funda la banda Public Image Limited, lanza algunos discos como solista. En 1996, 2202, 2004 y 2008 Sex Pistols se reúnen en sendas giras. Sigue tocando con Public Image Limited.

1959.- Nace el actor australiano Anthony LaPaglia, famoso por su participación en largometrajes como "El cliente" y "Dudas y mentiras", así como por su papel del “detective John Malone” en la serie “Without a trace”. Futbolista goleador en la liga australiana, es codueño del equipo Sydney FC. Produce el documental “The away game”.

1961.- Nace el músico británico Lloyd Cole, fundador de Lloyd Cole & The Commotions. Lanza un par de álbumes en solitario y a principios de 2000 se une a una nueva banda, The Negatives. Colabora con artistas como Adam Schlesinger, Jill Sobule y Michael Kotch.

1963.- Nace el actor y conductor argentino de origen uruguayo Fernando Peña. En programas de televisión y de radio, así como en teatro, presenta 21 personajes con voces diferentes. En 2006 actúa en la película “Pura sangre”. Escribe dos libros y de manera póstuma es editado un tercero. Fallece el 17 de junio de 2009.

1964.- Nace el músico estadunidense Jeff Hanneman, guitarrista de Slayer. Sus primeras interpretaciones son versiones de temas de Iron Maiden y Judas Priest. Con Dave Lombardo y Rick Rubin formar la banda de thrash metal, con la que graba 10 álbumes de estudio y dos en directo.Compone temas como “Angel of death”, “Raining blood” y “War ensamble”. Fallece el 2 de mayo de 2013.

1967.- Nace el actor mexicano Roberto Palazuelos. Ha trabajado en melodramas como "Mi segunda madre", "Muchachitas", "Dos mujeres un camino", "Pobre niña rica", "Carita de ángel", "Salomé", "Niña amada mía" y "Mañana es para siempre". Gana premios como El Heraldo, Estrella de Plata y Diosa de Plata.

1967.- Nace el cantante y músico estadunidense Michael John Burkett, conocido como Fat Mike. Vocalista y bajista de la banda de punk rock NOFX, bajista de su proyecto paralelo Me First and the Gimme Gimmes y fundador de su sello discográfico, Fat Wreck Chords. Compone temas como “Please play this song on the radio” y “The decline”.

1967.- Nace el músico estadunidense Chad Channing, baterista de la banda Nirvana, la cual abandona en 1990 debido a diferencias con el grupo. Primero toca en los grupos Tick Dolly Row y Fire Ants, luego se une a Nirvana y actualmente es líder y compositor de la banda Before Cars.

1967.- Nace el baterista británico Jason Cooper, conocido por su trabajo en The Cure, banda a la que se une en 1995, tras la salida de Boris Williams. Colabora en la grabación de los álbumes de estudio "Wild mood swings", "Bloodflowers", "The Cure" y "4:13 Dream". También en "The Cure: trilogy" y "The Cure: Festival 2005".

1969.- Se realiza la última aparición pública del grupo británico The Beatles en un concierto de Elton John. Posteriormente todos sus miembros siguen carreras en solitario, con especial éxito las de Paul McCartney y John Lennon.

1970.- Nace la actriz británica Minnie Driver. Tras experimentar en teatro, en 1995 debuta en cine al lado de Chris O'Donnell en "Círculo de amigos". Nominada al Oscar por la cinta "El indomable Will Hunting", con Matt Damon y Ben Affleck. En 2014 filma “Beyond he lights” y en el mismo año lanza el disco “Ask me to dance”.

1970.- Muere de un ataque cardiaco el cantante y músico de blues Slim Harpo, autor de los éxitos "I´m a king bee", "Lluvia en mi corazón" y "Bebé, rasguña mi parte posterior". Destaca por sus ejecuciones con la armónica. Nace el 11 de enero de 1924.

1970.- Nace el músico español Francisco Javier Octavio Alejandro Gómez de la Serna Alvariño, conocido ‘Frank'. Guitarrista y compositor del grupo Mägo de Oz, banda de folk metal afincada en España con ya 25 años de existencia

1971.- Nace la actriz venezolana Patricia Velásquez. Participa en el certamen Miss Venezuela en 1989, tras lo cual hace carrera en el modelaje. Salta a la fama por su participación en "La momia" y protagoniza "Cazadores de mentes". Escribe el libro “Straight walk: A supermodel journey to finding her truth” y crea la fundación Wayúu Tayá.

1973.- Nace la actriz australiana Portia de Rossi, cuyo verdadero nombre es Amanda Rogers. Trabaja en películas como "Scream 2" y "Stigmata", así como en la serie de televisión "Ally McBeal". Desde 2008 está casada con la conductora de televisión Ellen DeGeneres. Actualmente su nombre legal es Portia Lee James DeGeneres.

1974.- Muere el magnate cinematográfico Samuel Goldwyn, productor y director. En 1913 crea la Lasky Feature Plays, que más tarde cambia su nombre a Paramount. En 1916 funda Goldwyn Pictures Corporation, que fusiona con Metro Pictures Corporation. y Loews Corporation para crear Metro Goldwyn Mayer (MGM). Produce películas como “Sin novedad en el frente”, “Porgy and Bess”, así como “Los mejores años de nuestras vidas”. Nace el 17 de agosto de 1879 en Varsovia, entonces en Rusia, y en 1902 obtiene la nacionalidad estadunidense.

1981.- Nace el cantante estadunidense Justin Timberlake, quien alcanza fama mundial con N'SYNC, una de las bandas de pop más famosas. En 2002 lanza su álbum debut como solista "Justified". En 2009 debuta como empresario de ropa con su marca William Rast. Presta su voz para el filme animado “Trolls”.

1984.- Muere Ricardo García López, periodista español y humorista gráfico, cuyo seudónimo es "K-Hito". Fundador del semanario “Dígame” y cronista taurino, editor de la revista infantil "Macaco". Publica varios libros de tauromaquia y humor, crónicas, artículos y más de 10 mil cartones. Nace el 3 de abril de 1890.

1987.- Muere el director de cine francés y escritor Yves Allegret. Dirige cortometrajes y filmes publicitarios en los 30 como "Los orgullosos", "Los caminos de la libertad", "Niebla en las cumbres", "Germinal" y "Teneriffe". Nace el 13 de octubre de 1907.

1995.- Muere George Abbott, productor, escritor y director de cine y teatro estadunidense, una de las personalidades de Broadway que dirige numerosas comedias musicales, en especial durante los 30 y 40. Entre sus éxitos están: "On the town" y "Where's Charley?". Nace el 25 de junio de 1887.

1995.- Se acaba la serie animada "Dragon Ball Z" en Japón, que se divide básicamente en cuatro sagas.

2000.- Muere en California, Estados Unidos, Ross Russell, escritor, productor y fundador del sello discográfico independiente de jazz Dial, donde graba al saxofonista Charlie Parker. Luego escribe los libros "Bird”, “Jazz style in Kansas City and the Southwest” y la novela “The sound”.

2006.- Los fotógrafos Rodrigo Prieto y Emmanuel Lubezki hacen historia al convertirse en los primeros mexicanos en competir en la misma categoría del Oscar, Mejor Dirección de Fotografía, por "Brokeback mountain" y "The new world".

2007.- Muere la actriz española Trinidad Rugero. Actúa sobre todo en teatro, recibe el Premio Nacional de Teatro en dos ocasiones, en 1968 y en 1970. También actúa en series de televisión como “Médico de familia”. Nace en 1938.

2012.- Muere el actor, director, maestro y dramaturgo argentino Juan Carlos Gené. Presidente y secretario general de la Asociación Argentina de Actores, director general de Canal 7, así como del Teatro San Martín de Buenos Aires. Funda el Grupo Actoral 80. También escribe telenovelas en Venezuela. Nace el 6 de noviembre de 1929.

2013.- El músico, cantante y pintor estadunidense Marilyn Manson demanda por acoso a una mujer, quien asegura haber estado comprometida con él y le reclama una compensación de 50 mil dólares.

2014.- Muere el director húngaro Miklós Jancsó, quien destaca por aportar una calidad única al cine de su país. En 1972 gana el premio al Mejor Director en el Festival de Cannes, destacan files como “Los rojos y los blancos”, así como “Los desesperados” y “Camino a casa”. Nace el 27 de septiembre de 1921 en Budapest.

2015.- Bobbi Kristina Brown, la única hija de la fallecida cantante Whitney Houston, es encontrada inconsciente en su casa. Tras pasar seis meses en coma inducido, fallece el 26 de julio de 2015. Nick Gordon, su pareja, es declarado legalmente responsable de su muerte por suministrarle un coctel tóxico de drogas y abandonarla en la bañera, donde se ahoga. También es condenado a pagar 36 millones de dólares.

2015.- La joven cantante Lisbeth González Ruiz, quien con su hermana Lizeth participa en el "reality" musical "La voz... México 4", fallece en un accidente automovilístico en la autopista Guaymas-Hermosillo.

2016.- Fallece el presentador de radio y televisión Michale Terence Wogan, quien posee las nacionalidades británica e irlandesa. En 1960 comienza su carrera en la Radio Telefis Eireann, desde donde brinca a la BBC. Famoso en Europa por su programa matinal “Wake up to Wogan, vigente desde 1993 hasta 2005. Nace el 3 de agosto de 1938.

