Winona Ryder se roba la noche de los SAG con sus graciosas caras

CIUDAD DE MÉXICO.

Ayer por la noche se llevaron a cabo los Premios del Sindicato de Actores, SAG Awards, donde hubo muchas sorpresas y discursos políticos que recibieron ovaciones de pie.

La serie ‘Stranger Things’ ganó como ‘Mejor elenco para serie dramática’, por lo que todos los protagonistas subieron al escenario para recibir el premio.

David Harbour aceptó el premio en nombre del elenco y comenzó a dar un discurso apasionado que se llevó la noche, donde recalcó la importancia de la unidad frente a estos tiempos difíciles en EU y el mundo.

Las palabras de Habrour se llevaron varios aplausos y gritos de emoción, aunque lo que en realidad se llevó la noche fueron las caras que Winona Ryder -que interpreta a Joyce en la serie- hizo conforme Harbour pronunciaba su discurso.

David Harbour uses 'Stranger Things' win to diss Trump: "We will shelter freaks and outcasts" https://t.co/GbdAsb8jYb #SAGawards pic.twitter.com/DnmzYvP5jm

— Hollywood Reporter (@THR) January 30, 2017