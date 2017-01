Noche de protesta

Para saber. Que Hidden Figures ganara como Mejor Elenco fue una sorpresa, pues no era de las favoritas.

LOS ÁNGELES.

Este fin de semana, los sindicatos de Actores y Productores de Estados Unidos entregaron sus pemios a lo mejor de la industria del entretenimiento, pero más allá del glamour, la alfombra roja y las estatuillas, las galas se conviertieron en un foro para criticar la decisión del presidente estadunidense Donald Trump de supender su programa de refugiados y prohibir la inmigración de personas provenientes de siete países de mayoría musulmana.

Anoche, en la 23 entrega de los premios del Sindicato de Actores (SAG, por sus siglas en inglés), el elenco de Hidden Figures se llevó el máximo honor, cuando gran parte de la velada estuvo dominada por protestas contra la orden del presidente Trump.

La victoria de la cinta de drama sobre un grupo de mujeres matemáticas negras resultó una gran sorpresa. Aunque la favorita al Oscar La La Land no estaba nominada en la categoría, la mayoría anticipaba que el premio recaería en Moonlight (Luz de luna) o Manchester by the Sea.

“Esta historia es sobre unidad”, dijo Taraji P. Henson, quien protagoniza junto con Octavia Spencer y Janelle Monae Hidden Figures. “Esta historia es sobre lo que sucede cuando dejamos de lado nuestras diferencias y nos unimos en una carrera humana. Ganamos. El amor gana. Siempre”.

Varios aspirantes al Premio de la Academia continuaron cimentando su estatus de favoritos, incluidos Emma Stone, Viola Davis y Mahershala Ali. El SAG al Mejor Actor fue para Denzel Washington por su actuación en Fences, y no para el elogiado Casey Affleck (Manchester by The Sea).

Julia Louis Dreyfuss, quien obtuvo la estatuilla a la Mejor Actriz en Serie de Comedia, por Veep, en la que encarna a una vicepresidenta de EU, calificó la orden ejecutiva de Trump como “antiestadunidense”.

“Soy la hija de un inmigrante, mi papá huyó de persecución religiosa en la Francia ocupada por los nazis”, relató. “Soy una patriota estadunidense y amo a este país. Y porque amo a este país, estoy horrorizada por sus defectos y esta prohibición migratoria es un defecto y es antiestadunidense”.

Enseguida, el actor William H. Macy, quien ganó la estatuilla por su personificación de Frank Gallagher, un padre disfuncional, drogadicto y alcohólico en la serie Shameless, también se pronunció.

“Quiero nadar contra la corriente esta noche, y agradecerle al presidente Trump por hacer parecer a Frank tan normal”, dijo provocando risas entre cientos de actores reunidos en el Auditorio Shrine de Los Ángeles.

Al inicio de la premiación, el maestro de ceremonias, Ashton Kushner, elogió a los miles de manifestantes que abarrotaron aeropuertos y calles de las ciudades más grandes del país para repudiar la política migratoria del gobierno de Trump. Dirigiéndose a los manifestantes, dijo: “Bienvenidos, todos en los aeropuertos que pertenecen a MI América (EU). Ustedes son parte del tejido social de quienes somos y les damos la bienvenida y los amamos”.

“Nos levantamos representando a un grupo diverso de personas, representando a generaciones de familias que han buscado una mejor vida aquí. Desde lugares como Nigeria, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Irlanda. Y sabemos que va a depender de nosotros y probablemente de todos ustedes, seguir contando historias que muestren lo que nos une es más fuerte que las fuerzas que buscan dividirnos”, comentó Taylor Schilling, protagonista de Orange is The New Black.

“Lo que aprendí al trabajar en Moonlight es que vemos lo que sucede cuando persigues a las personas. Se doblan en sí mismos, y yo estaba tan agradecido por tener la oportunidad de interpretar a Juan, estaba interpretando a un caballero que vio a un joven que se dobla en sí mismo como resultado de la persecución de su comunidad (...) Nos quedamos atrapados en las minucias y los detalles que nos hacen a todos diferentes”, dijo Mahershala Ali, quien ganó el premio a Mejor Actor de Reparto por Moonlight y el de Mejor Reparto por su trabajo en Hidden Figures.

MÁS RECLAMOS

El romance musical La La Land obtuvo en la noche del sábado el trofeo del Sindicato de Productores de EU (PGA, por sus siglas en inglés), consolidando sus posibilidades de ganar un Oscar.

El filme, de Damien Chazelle, con Emma Stone y Ryan Gosling, se impuso a otras nueve películas, entre ellas Moonlight (Luz de Luna), Fences, Hidden Figures y Manchester by the Sea.

Los participantes en esta gala de los premios PGA también aprovecharon para hablar sobre la decisión tomada por el presidente Trump.

“Nosotros somos la voz y el rostro de EU. Estados Unidos es grande, libre y abierto a los soñadores de todas las razas, todos los países y todas las religiones”, dijo el cantante estadunidense John Legend, quien también trabajó en el musical La La Land.

“Nuestra visión de Estados Unidos es diametralmente opuesta a la del presidente Trump, y esta noche quiero rechazar su visión y afirmar que Estados Unidos tiene que ser mejor que esto”, insistió.

Irwin Winkler, quien fue galardonado con el premio por su vida profesional, apuntó que su abuelo llegó a Estados Unidos en 1904 y subrayó que “todos somos refugiados”.

El productor Mark Burnett, quien convirtió a Trump en una estrella televisiva con su reality show El Aprendiz, fue abucheado cuando fue a recoger su premio por The Voice, informó la revista The Hollywood Reporter.

La La Land, un tributo a Hollywood del joven director Damien Chazelle, tiene 14 nominaciones a los premios Oscar, que serán el 26 de febrero.

Entre los otros premiados en la ceremonia estuvieron Zootopia, como Mejor Película de Animación; y O.J. Made in America como Mejor Documental. El éxito de Netflix Stranger Things fue premiada como Mejor Serie Dramática.

Enciende alarmas

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood emitió el sábado, un comunicado donde tachó de “extremadamente alarmante” la orden ejecutiva firmada el viernes por el presidente Donald Trump, que suspende temporalmente la concesión de visados a determinados países de mayoría musulmana.

Desde la firma de esa orden ejecutiva, quedan suspendidas todas las acogidas de refugiados durante 120 días para examinar los mecanismos de aceptación y asegurarse de que radicales no pisan territorio estadunidense.

Además, la admisión de refugiados sirios se paraliza indefinidamente y se suspende durante 90 días la concesión de visados a ciudadanos de una lista de siete países de mayoría musulmana con historial de terrorismo (Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán).

Esa medida impedirá que el iraní Asghar Farhadi, director de The Salesman (El viajante), película nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, acuda a la 89 edición de los premios de la Academia, que se celebrarán en Los Ángeles.

“La Academia celebra los logros en el arte cinematográfico, que buscan trascender fronteras y dirigirse a los espectadores de todo el mundo, independientemente de sus nacionalidades, etnias o diferencias religiosas”, indicó la entidad en un comunicado.

“Como partidarios de los cineastas —y de los derechos humanos de todas las personas— en todo el mundo, consideramos extremadamente alarmante que a Asghar Farhadi, director de la cinta iraní ganadora del Oscar, A Separation, junto al reparto y equipo técnico del filme nominado este año The Salesman, se les pueda negar la entrada al país debido a su religión o la de su país de origen”, agregó la institución.

Sin embargo, ayer el presidente Trump, insistió en el que el veto temporal de entrada a ciudadadanos de siete países de mayoría musulmana “no es una prohibición contra los musulmanes”.

“Para ser claro, esto no es una prohibición contra los musulmanes, como los medios han informado de manera falsa. No se trata de religión. Se trata de terrorismo y de mantener seguro nuestro país”, dijo Trump a través de un comunicado emitido por la Casa Blanca.

Ganadores

Entrega número 23 de los premios del Sindicato de Actores de EU CINE

Hidden Figures, Mejor Elenco.

Emma Stone, Mejor Actriz, por La La Land.

Denzel Washington, Mejor Actor, por Fences.

Mahershala Ali, Mejor Actor de Reparto, por Moonlight.

Viola Davis, Mejor Actriz de Reparto, por Fences.

Hasta el último hombre, Mejor Desempeño de Dobles de Acción en una Película.

TELEVISIÓN