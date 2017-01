Rihanna denomina 'cerdo inmoral' a Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO.

La cantante Rihanna catalogó al actual presidente estadunidense, Donald Trump, como un "cerdo inmoral", tras el endurecimiento y puesta en práctica de su política migratoria, con el decreto que limita la entrada a ciudadanos de siete países de Oriente Medio.

La estrella barbadense del pop se indignó al saber que la medida busca limitar la entrada a EU por 90 días a los originarios de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen como medida "preventiva" ante inminentes ataques terroristas.

"¡Indignada! ¡La noticia es devastadora! ¡EU está siendo arruinado ante nuestros ojos! ¡Qué clase de cerdo inmoral tiene que ser uno para realizar tal mierda!", escribió la cantante en su cuenta de Twitter.

Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!!

— Rihanna (@rihanna) 29 de enero de 2017