Director mexicano gana premio del público en Sundance

LOS ÁNGELES.

El cineasta mexicano Ernesto Contreras ganó hoy el premio del público a la Mejor Película de Ficción Internacional en el Festival de cine independiente de Sundance por el filme Sueño en otro idioma.

Esta cinta gira en torno a la llegada de un lingüista a una comunidad indígena en la que los dos últimos hablantes de un idioma llevan cincuenta años sin dirigirse la palabra.

Sobre el escenario del certamen celebrado en Park City (EU), Contreras afirmó hoy que el premio tenía significado "en muchos niveles" y destacó que para él era un reconocimiento a la "diversidad", la "inclusión" y la "aceptación".

El director abogó además por usar "la imaginación y la magia" para "dejar de construir muros y estar todos juntos", una referencia a la polémica propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de levantar un muro en la frontera con México.

"Hagamos que se escuchen nuestras voces", dijo Contreras en su discurso de agradecimiento.

Además, el palmarés del festival reconoció a otros latinos como a la chilena Francisca Alegría, ganadora del Mejor Cortometraje de Ficción Internacional por Y todo el cielo cupo en el ojo de la vaca muerta, y al brasileño Fernando Coimbra, que recibió por The Hanged uno de los premios del Instituto de Cine de Sundance en apoyo al cine independiente en todo el mundo.

El jurado de la edición de 2017 del festival de Sundance entregó el premio de Mejor Drama Estadunidense a I don't feel at home in this world anymore de Macon Blair, mientras que el mejor documental estadunidense fue a parar a Dina de Dan Sickles y Antonio Santini.

En las categorías internacionales, el filme sueco The Nile Hilton Incident, del cineasta Tarik Saleh, se hizo con el reconocimiento al Mejor Drama, mientras que Last Men in Aleppo, una coproducción de Siria y Dinamarca dirigida por Feras Fayyad y Steen Johannessen, se alzó con el galardón al Mejor Documental.

Por su parte, el público reconoció en los apartados estadunidenses a Crown Heights del realizador Matt Ruskin como Mejor Largometraje de Ficción, y a Chasing Coral del director Jeff Orlowski como mejor documental.

Asimismo, el público escogió a la producción estadunidense Teenager vs. Superpower del cineasta Joe Piscatella como Mejor Documental Internacional.

Fundado por el actor y director Robert Redford para estimular la creación cinematográfica al margen de los grandes estudios de Hollywood, la edición de Sundance de este año exhibió 120 películas de 32 países diferentes.

