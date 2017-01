Carrie-Anne Moss, lista para volar

PASADENA.

A casi 20 años del lanzamiento de Matrix, la actriz Carrie-Anne Moss ha encontrado un terreno fértil en el mundo de la televisión, en donde se ha dedicado a realizar participaciones es­peciales así como papeles en distintas series y miniseries, tales como Jessica Jones y Hu­mans en fechas recientes.

El motivo de la actriz para alejarse de los grandes blockbusters fue simple: se convirtió en madre y cuenta que para ella era más impor­tante ver crecer a sus hijos.

Durante un periodo de seis años no trabajé mucho, lo evitaba para estar con mis hi­jos. Ahora son más grandes, la más pequeña tiene siete años aunque no le gusta mucho que me vaya a trabajar. De he­cho no quería hacerlo porque estaba sumergida en la mater­nidad y lo que ello implicaba, estaba metida de lleno. Sigo igual, pero ahora siento que si me voy, mi mundo y mi fa­milia no se vendrán abajo. Soy más fuerte y mi familia igual”, dijo al reunirse con medios la­tinos, entre ellos Excélsior.

Y en ese sentido desta­có que tardó en permitir que sus hijos vieran la cinta que la llevó a la fama. La niña más pequeña es la que hasta el momento, no ha podido ver lo que hizo al lado de Keanu Reeves.

“Mis dos hijos mayores ya vieron Matrix, pero la peque­ña aún no dejo que la vea. No podía imaginar nada como eso. Fue divertido porque ellos no tenían ni idea de lo que hacía o a lo que me de­dicaba. Después oyeron de la película por sus compañeros del equipo de beisbol, así que me di cuenta que no podría protegerlos siempre de esto.

Así que tuve que tener al­gunas pláticas con ellos sobre la fama y lo que eso significa cuando alguien se me acer­ca y me pide un autógrafo. Es importante para mí. Estoy feliz de haber tenido estas pláticas y creo que al final no están im­presionados”, dijo entre risas.

Gracias a estas conversa­ciones es que la intérprete de Trinity en Matrix pudo viajar a Londres para formar parte de la segunda temporada de la serie Humans, que estrena mañana a las 22:00 horas a través de la cadena AMC.

“Cuando esto se abrió para mí, me sentí lista para em­prender el vuelo. Vi la primera temporada y me pareció muy interesante. Había escuchado de ella, pero la verdad es que no sé mucho de televisión, aunque ya estoy aprendiendo porque tengo más tiempo.

“Fue curioso, cuando los productores me pregunta­ron qué estaba viendo, les contesté que nada porque normalmente no suelo ver mucha televisión.

Incluso mis agentes me pidieron que me involucrara más pero, ¿a qué hora? Ten­go tres hijos y no puedes ver todo. Pero vi 'Humans' y me enamoré de cada personaje. Cuando me pidieron ser parte de la segunda temporada, me encantó la idea de trabajar en Europa. Me gusta salir de Los Ángeles y Estados Unidos para trabajar en Europa. Viví ahí mucho tiempo, modelé y soy canadiense, estoy acostum­brada a esa atmósfera”, dijo con una sonrisa.

Humans, serie que se po­drá ver a través de AMC es el remake de la ficción sueca Real Humans, la cual habla de la humanidad en un presente paralelo donde el último gad­get de moda para cualquier familia media es un Synth, un sirviente robótico altamente desarrollado e inquietante­mente similar al ser humano, pero ¿qué pasa cuando los Synth desarrollan sentimien­tos y habilidades humanas?

“Me atrajo que se llama Humans, porque es hablar de la humanidad. Aunque tam­bién me hubiera gustado ser una Synth.

Me interesó cómo es que la tecnología afecta a cada uno. Lo más complicado fue tener que trabajar con una pantalla verde todo el tiempo. No soy muy buena para ello, no soy de las actrices que pre­tende hacer algo, debe hacer­lo”, añadió.

Además de Humans, la ac­triz es parte del universo de Marvel gracias a que partici­pa en Jessica Jones y próxi­mamente lo hará en The Defenders como Jeri Hogarth.

“Cuando salió la idea de trabajar en Jessica Jones no me sentía del todo lista para trabajar y cuando me fui a Nueva York, sólo pensaba en cómo sería capaz de hacerlo, pero fue una gran oportuni­dad y quería hacerlo. Mi es­poso me apoyó y me dijo que podíamos lograrlo.

Fui y vine de Nueva York todo el tiempo y hasta mi comportamiento social era raro, porque mi vida era reco­ger a mis hijos, hacer tareas, y de repente estaba en La Gran Manzana peleando y aprendí tanto, como el usar Uber, te­nía Netflix en mi computado­ra, suena tonto, pero no tenía idea de todo este mundo. Me había dedicado a mi nido”, concluyó.

hch